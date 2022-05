Salute oculare: 4 comportamenti che danneggiano la vista

Secondo un recente studio dell’OMS, almeno 2.2 miliardi di persone nel mondo hanno problemi visivi. Di questi, quasi la metà dei casi si sarebbe potuto prevenire.

Molte persone portano quotidianamente lenti a contatto o occhiali da vista, e recentemente anche il numero di portatori di occhiali da riposo, pensati per alleggerire l’affaticamento degli occhi mentre si fissano schermi, è in aumento.

Ci sono infatti abitudini che ripetiamo regolarmente e che nel tempo danneggiano la salute dei nostri occhi. Sono azioni che svolgiamo automaticamente, senza sapere (o a volte facendo finta di non sapere) che stiamo danneggiando una parte molto sensibile del nostro corpo. Vediamone insieme alcune particolarmente frequenti.

Fissare schermi

Che sia uno smartphone, il computer o la televisione, fissare schermi luminosi, soprattutto in ambienti poco illuminati, costringe la vista a uno sforzo non indifferente. Il cambiamento del livello di luminosità tra schermo e ambiente circostante può provocare fastidiosi mal di testa e insonnia. Se si vuole leggere o fissare uno schermo prima di andare a dormire è consigliabile farlo con un’adaguata illuminazione.

Anche leggere caratteri troppo piccoli, sia su carta che sullo schermo, a lungo andare può provocare dei disturbi anche seri, fra cui nausea e vertigini.

Eccessivo uso di trucchi

Il trucco è il tallone d’achille per gli occhi di molte donne e, più recentemente, anche per quelli di molti uomini. Creme per il contorno occhi, mascara, ombretti, matite e tutti i trucchi che possono essere applicati a questa zona costituiscono un pericolo per la satute degli occhi.

Per non rischiare di provocare infezioni bisognerebbe evitare di avvicinarsi troppo all’occhio durante l’applicazione e ricordarsi assolutamente di togliere ogni residuo di trucco prima di andare a dormire. Inoltre, è necessario ricordarsi di consumare e sostituire i prodotti entro la data di scadenza.

Non dormire abbastanza

Anche il riposo è importante per la salute degli occhi. La carenza di sonno infatti può causare secchezza oculare, spasmi e vista offuscata. Il genere un adulto ha bisogno di 7-8 ore di riposo al giorno, un prezzo non troppo alto per la salute degli occhi e del nostro organismo. Il sonno infatti aiuta anche concentrazione, memoria e rendimento, rendendoci più attivi e produttivi durante la giornata.

Strofinarsi gli occhi

Strofinarsi gli occhi è generalmente la risposta fisiologica alla stanchezza oculare. Anche se la tentazione è grande, questo gesto è in realtà controproducente. Strofinandoci spesso gli occhi infatti possiamo introdurre involontariamente nell’occhio batteri che sono presenti su dita e mani. Inoltre, uno strofinamento eccessivo può portare alla rottura di vasi sanguigni nella zona delle palpebre.

Per alleviare prurito e irritazioni è opportuno invece usare impacchi freddi e collirio in moderazione.