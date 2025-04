Complesso intervento dei Vigili del Fuoco sull'autostrada A6 per salvare un gatto intrappolato sotto a un viadotto

Un complesso intervento quello messo in atto dai Vigili del Fuoco che, da diverse ore, stanno cercando di raggiungere e salvare un gatto che si intrappolato sotto a un viadotto dell’autostrada Torino-Savona.

Le operazioni sono risultate particolarmente complesse in quanto l’animale si trova nello spazio di un pilastro dell’autostrada dei Fiori, in località san Lazzaro, a circa 30-35 metri di altezza.

Per raggiungerlo e metterlo in sicurezza oggi sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadra del distaccamento die volontari di Ceva, Cuneo con l'autoscala e il nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale, oltre al personale dell’Autofiori.

I soccorritori stanno cercando di trarre in salvo l'animale. L'ampio dispiego di mezzi ha richiamato anche l'attenzione del sindaco di Sale Langhe, Andrea Mozzone, che è andato sul posto a verificare quanto sta avvenendo.

***aggiornamento ore 16,55***

Il luogo in cui si trova intrappolato il gatto - probabilmente da alcuni giorni - è stato raggiunto con l'autoscala dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a posizionare una gabbia-trappola, messa a disposizione dalle Lida Carrù-Mondovì-Ceva, presente sul posto con le volontarie Arianna Colombo e Pinuccia Pesce. All'interno della gabbietta è stato messo del cibo in modo da indurre l'animale ad entrarvi per poi essere così prelevato e portato in sicurezza.

Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

***aggiornamento ore 21.45***

Il gatto è entrato nella gabbia-trappola e domani verranno messe in atto le manovre per riportarlo a terra in sicurezza.