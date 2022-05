"Vieni a scuola in bici e ti regaliamo una merenda naturale e km zero"

Se la maggior parte degli studenti la usasse per andare e tornare dalle lezioni ci sarebbe meno traffico, inquinamento, minori ingorghi a Saluzzo nelle vie d’accesso agli istituti, alle 8 e alle 13. Anche per questi motivi la Consulta provinciale studentesca ha organizzato per venerdì 27 maggio un "Bike to school" in città.

"Vieni in bici a scuola – è l’invito dei promotori – e ti offriamo la merenda".

I rappresentanti degli studenti, infatti, tramite il Comune di Saluzzo, hanno ottenuto da «Rivoira Frutta» e da «Joinfruit», due dei maggior produttori di frutta delle Terre del Monviso, degli spuntini di metà mattina «sani, naturali e a km zero» per regalare a tutti i partecipanti. Sono attesi quasi mille “ciclisti per un giorno”. «Con i ragazzi e le ragazze che si sono rivolti a noi come ente territoriale a loro più vicino – dicono dal Comune – abbiamo pensato di offrire come merenda delle mele che sono il frutto del territorio e un cibo assolutamente sano, e dei succhi, così da promuovere oltre alla mobilità sostenibile e lo sport come veicolo di benessere psicofisico, anche il consumo di prodotti naturali».

E’ in programma un momento di ritrovo e saluto di tutti i partecipanti, in piazza Vineis fra le 7.30 e le 7,45, prima di risalire “in sella” e proseguire per le diverse sedi dove si svolgono le lezioni. Negli istituti superiori di Saluzzo stanno già girando le locandine e gli inviti per questo «Bike to school» con la precisazione che, in caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a lunedì 30 maggio