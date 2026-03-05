Martiniana Po celebra l’8 marzo con una conferenza sulle pioniere dell’alpinismo femminile

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna di Martiniana Po organizza un pomeriggio dedicato alla storia e al ruolo delle donne nell’alpinismo.
L’iniziativa si terrà domenica 8 marzo alle 16 nella sede del sodalizio, in via Marconi 4, e avrà come momento centrale una conferenza dedicata alle pioniere dell’alpinismo femminile, che racconterà le imprese e il contributo delle prime donne che hanno sfidato le vette in un’epoca in cui la montagna era considerata quasi esclusivamente territorio maschile.
Tra queste Alessandra Boarelli e la giovane dama di compagnia Cecilia Fillia che il 16 agosto 1864 hanno compiuto la prima ascesa femminile al Monviso.
A tenere l’incontro sarà Sergio Beccio, che proporrà una riflessione sul tema “L’alpinismo dell’emancipazione”, soffermandosi sulle figure femminili che hanno segnato gli inizi della presenza delle donne nell’alpinismo e sul valore simbolico della montagna come spazio di libertà e affermazione.
A completare l’iniziativa sarà l’apertura della mostra fotografico-documentale “Alessandra Boarelli e Cecilia Filia – L’alpinismo femminile e la Montagna simbolo”, allestita nella chiesa della Confraternita dei Disciplinanti in piazza Gauthier. L’esposizione racconta la storia delle donne in alta quota attraverso immagini e materiali dedicati alle protagoniste dell’alpinismo femminile, con didascalie curate dalla scrittrice e alpinista Linda Cottino.
La mostra sarà visitabile domenica 8 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30.
L’ingresso agli eventi è gratuito.