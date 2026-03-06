Alla Castiglia di Saluzzo il progetto di arte olfattiva "Reminiscence"

Dall’11 aprile al 17 maggio 2026 la Castiglia di Saluzzo ospita Reminiscence, il progetto di arte olfattiva dell’artista Francesca Casale, in arte SENSU, a cura di Lorena Tadorni.

L’iniziativa nasce da un percorso laboratoriale che ha coinvolto 14 studenti degli istituti superiori Soleri Bertoni e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo in un processo di co-progettazione artistica basato sull’esplorazione dell’olfatto come strumento di memoria e narrazione.

Il progetto culmina in un’installazione partecipata ispirata alle incisioni presenti sui muri delle celle del Museo delle Memorie carcerarie della Castiglia. Incidendo la superficie dell’opera si libera una fragranza: il gesto produce così una traccia visiva e olfattiva che si diffonde nello spazio, trasformando l’esperienza del pubblico in una riflessione sensoriale sul rapporto tra tempo, limite e libertà.

Il progetto è promosso dalla Cooperativa UR-CA con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT, in collaborazione con Città di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni, Fondazione Garuzzo e Cooperativa In Volo.



