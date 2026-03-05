Revello tra i Comuni più virtuosi di “Spazzamondo”: premiata la grande partecipazione del paese

Revello si conferma tra i Comuni con il più alto numero di persone partecipanti all’iniziativa Spazzamondo, la grande giornata di volontariato ambientale organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Grazie all’ampia adesione registrata lo scorso anno, il paese ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito dell’edizione 2025 dell’iniziativa.

A rappresentare il Comune alla cerimonia di premiazione sono state le assessore Denise Allasia e Katia Disderi che hanno ritirato il premio assegnato a Revello: un tagliasiepi a batteria destinato alla manutenzione del verde pubblico.

Con quasi 600 partecipanti alla giornata ecologica dello scorso maggio, il paese della bassa valle Po ha infatti raggiunto un traguardo straordinario che le è valso la vittoria di Spazzamondo 2025 assieme ad altri Comuni virtuosi.

Alla giornata avevano aderito numerose realtà del territorio: l’associazione Pescatori, Federcaccia, il Gruppo Storico De Reges, il baby parking “Le Coccinelle”, i commercianti e gli artigiani del paese, i volontari della Protezione civile comunale e il gruppo Ana. Accanto a loro hanno partecipato famiglie, alunni e insegnanti dell’Istituto comprensivo, oltre a gruppi di amici che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo alla cura del paese.

La partecipazione ha coinvolto tutte le generazioni, dai bambini di appena un anno fino agli over 80. Tutti insieme si sono messi all’opera per ripulire diverse aree del territorio, raccogliendo complessivamente 85 sacchi di rifiuti e contribuendo a rendere il borgo ancora più pulito e accogliente.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa – dicono dall’amministrazione comunale - l’impegno collettivo ha reso ancora più ‘splendente’ il paese. Un grazie particolare va anche alla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo per il premio ricevuto, oltre che alla Cooperativa Erica e al Consorzio Sea per il prezioso supporto organizzativo”.

L’invito ora è quello di segnare già in agenda la prossima edizione di Spazzamondo, in programma il prossimo 23 maggio, con l’obiettivo di bissare, o magari superare, il grande coinvolgimento che ha caratterizzato la scorsa edizione.