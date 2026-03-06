Costigliole Saluzzo, Paola Anghilante lancia il guanto di sfida al sindaco uscente Fabrizio Nasi

Fervono a Costigliole Saluzzo i preparativi per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, anche se sotto traccia perché la campagna elettorale vera e propria non è ancora partita.

Il quadro politico in vista del voto amministrativo si sta comunque delineando ogni giorno che passa con sempre maggiore chiarezza.

Sarà sicuramente in campo il sindaco uscente Fabrizio Nasi che si ricandiderà alla guida di “Insieme per Costigliole”, la lista che nelle precedenti amministrative del settembre 2020 aveva ottenuto 1033 voti (64%) battendo la formazione concorrente “Costigliole Progetto Comune”, capeggiata dall’ex sindaco Sergio Brocchiero con 608 voti (37%).

A fianco di Nasi gran parte della compagine di allora, con qualche nuovo innesto.

Saranno ancora della partita gli assessori Nicola Carrino (vicesindaco), Massimo Colombero, Ivo Sola e, probabilmente, l’assessora esterna Veronica Capellino.

Quest’ultima è subentrata nell’esecutivo a giugno dello scorso anno quando Nasi, con un proprio decreto, aveva “licenziato” l’assessora Paola Anghilante con deleghe a Cultura, Istruzione, Servizi sociali e Politiche giovanili.

Un decisione motivata da non meglio precisate divergenze di natura politica: pare perché Anghilante avesse partecipato al congresso zonale saluzzese del Partito Democratico.

Oltre ai componenti della giunta dovrebbero ripresentarsi i consiglieri uscenti di maggioranza: Erminia Persico, Vilma Ramonda e Renato Giordanino.

Incerta al momento, da quanto si sa, la posizione di Daniele Sarchi, che, pur facendo parte della maggioranza, si era schierato a fianco di Anghilante in occasione della sua cacciata.

Tra le new entry Luigi Molinengo, figlio dell’ex sindaco Piero e stretto collaboratore dell’assessore regionale Marco Gallo.

Esce di scena l’attuale minoranza, oggi rappresentata da Sergio Brocchiero, Silvia Madala, Raffaele Pietrangelo e Claudia Dalbesio.

Voci di paese indicavano Brocchiero come possibile candidato, in questa tornata nella lista di Nasi, ma è lo stesso interessato a mettere a tacere le illazioni. «Non mi candido», risponde perentorio alla nostra domanda.

Chi invece sembra avere la ferma intenzione di voler lanciare il guanto di sfida a Nasi dopo essere stata estromessa dalla giunta è Paola Anghilante.

“Confermo che sto lavorando alla formazione di una lista. Al momento nessuna delle persone che ho intercettato si è resa disponibile a fare da capolista, cosa che avrei accettato senza problemi. Quindi confermo: sarò io la candidata sindaca”.

Ancora in fieri la formazione della sua squadra, anche se Anghilante ne traccia, a grandi linee, le caratteristiche.

“Sui nomi preferisco al momento mantenere il riserbo, come mi è stato esplicitamente richiesto. Posso però dire che la maggior parte di loro non ha precedenti esperienze amministrative e nessuno ha una tessera di partito. Tutti quanti – spiega Anghilante - sono animati dal sincero intento di mettersi a servizio del paese e delle sue necessità”.

La consiliatura che sta per concludersi ha sforato il mandato dei cinque anni di circa otto mesi per via della pandemia. Il governo, con un proprio decreto, aveva infatti procrastinato la durata per quei Comuni che avevano votato tra il 2020 e il 2021.