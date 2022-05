Social Housing in quartiere Sarpi, Milano

l Quartiere Sarpi, Milano, include quella che ormai è definita la Chinatown milanese. Ma non è solo questo: il quartiere è un pacifico melting pot culturale tra Asia e Italia, tra tradizione e modernità.

A differenza di molte altre “Chinatown” sparse per il mondo (se ne contano almeno cento, secondo FanPage https://travel.fanpage.it/chinatown-nel-mondo/ ), che fanno dell’isolamento il loro comune denominatore, il Quartiere Sarpi è invece un polo di attrazione per i giovani e per molti stakeholder, che hanno scelto questa zona per importanti investimenti immobiliari. Non è un caso se il modernissimo palazzo della Microsoft sia stato edificato proprio qui.

Sarpi, del resto, vanta una posizione perfettamente servita dai mezzi pubblici e dalla linea M3 della metropolitana cittadina.

La maggior parte delle attività commerciali sono gestite da cittadini cinesi o di origine cinese, ma sono presenti anche botteghe, trattorie e negozi di antica fondazione che portano avanti la tradizione meneghina.

In un virtuoso e pacifico esempio di integrazione e incontro culturale, non stupisce quindi che questa zona sia tornata ad essere un’attrattiva per molti,che cercano quindi abitazioni proprio in questa zona.