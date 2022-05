Prorogato al 2 giugno il termine per iscriversi alla seconda edizione di “Spazzamondo”, che offre ai giovani partecipanti la possibilità di prendere parte al Festival Collisioni

Prorogata al 2 giugno la chiusura delle iscrizioni per la seconda edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC che invita i cittadini ad una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati nel proprio comune. L’appuntamento è per sabato 4 giugno, a partire dalle ore 9.30: 184 le amministrazioni comunali che hanno deciso di aderire e che, quel mattino, saranno pronte a distribuire i kit personalizzati per la raccolta a coloro che si saranno registrati sul sito www.spazzamondo.it. Fondazione CRC, in occasione dei suoi 30 anni, offre ai giovani dai 16 ai 28 anni che parteciperanno a “Spazzamondo” la possibilità di accedere al Festival Collisioni. Spazzamondo si svolge in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, ANPCI, Uncem e Cooperativa Erica e con i Consorzi per la raccolta dei rifiuti (ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente). Per maggiori informazioni e per iscrizioni visitare www.spazzamondo.it