Stop all'Illuminata a Cuneo, l'intervento del comitato: "Nuove iniziative per l'estate 2026"

Ieri Targatocn ha saputo e quindi pubblicato la notizia della decisione di non riproporre l'Illuminata a luglio 2025.

L'articolo ha scatenato centinaia e centinaia di reazioni e commenti sui social, per la stragrande maggioranza d'accordo sul fatto che di questo evento estivo che nel 2025 avrebbe celebrato i dieci anni, la città possa evidentemente fare a meno. Ma, soprattutto, si chiede altro ad un capoluogo di provincia: i cuneesi vogliono musica e concerti, come accade in altri centri della provincia.

Tutto questo, tra l'altro, è avvenuto nello stesso giorno in cui a Mondovì veniva annunciato il concerto di Rose Villain nell'ambito del Movì Festival a Mondovì. Il 19 luglio, unica tappa piemontese della rapper milanese. Solo una coincidenza, lo evidenziamo.

Il Comitato oggi ha replicato con una nota in cui conferma che si sta pensando ad altre e nuove iniziative, ma non per quest'anno. L'orizzonte è l'estate 2026: l'organizzazione di eventi è complessa e richiede tempo.

La sindaca Patrizia Manassero, presidente del Comitato, ha sottolineato che i bilanci dell'Illuminata sono pubblici e che non ci sono perdite in capo all'organizzazione, chiedendo quindi la rettifica di quanto da noi scritto ieri.

***

L’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, consapevole del successo che ha avuto la manifestazione nei 9 anni passati, ha deciso che è tempo di immaginare un nuovo format. Per questo ha ricalibrato i propri impegni per i mesi a venire e concentrerà gli sforzi organizzativi sul periodo di Natale. Ciò darà modo di poter valutare con la dovuta cura una nuova proposta di iniziative per l’estate 2026.

Per il mese di luglio l’Associazione lavorerà con il Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine per valorizzare appieno la tradizione popolare locale della Processione della Madonna del Carmine e l’infiorata (sabato 12 luglio). Tornerà poi, con una programmazione più nutrita di spettacoli ed eventi, “IllumiNatale”, nel dicembre 2025.

Intanto nel mese di aprile, verranno consegnate le donazioni raccolte nel 2024 dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata a favore di ABIO Associazione Bambini in Ospedale e Cooperativa Fiordaliso Soc Coop Onlus.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Con l’Associazione Cuneo Illuminata stiamo portando avanti valutazioni che guardano al futuro, per rinnovare un evento che ha sempre riempito la città. Il Comune di Cuneo intanto lavora a una programmazione per i prossimi mesi che è densa di appuntamenti, iniziative e manifestazioni che l’Ente, direttamente o con il sostegno di soggetti del territorio, sta costruendo”.

Nota: Nella pagina “Trasparenza” del sito https://www.cuneoilluminata.eu/trasparenza sono consultabili i bilanci dell’Associazione fino ad ora approvati.