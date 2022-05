Dolori mestruali: 5 cose da evitare durante il ciclo

Quando arriva il ciclo moltissime donne si trovano a fare i conti con crampi addominali e mal di pancia, che possono arrivare a compromettere le normali attività quotidiane. È vero che solitamente si tratta di un disturbo di breve durata, ma è altrettanto vero che i dolori mestruali possono diventare un grande problema. Quello che però in molte non sanno è che sono ancora diversi gli errori che vengono commessi in questa fase del ciclo e che vanno a peggiorare la situazione.

Vediamo allora insieme quali sono le cose da evitare per stare meglio ed attenuare il classico mal di pancia associato al ciclo mestruale.

#1 Evitare di assumere farmaci a base di acido acetilsalicilico

La maggior parte delle donne assume dei farmaci antinfiammatori non steroidei per attenuare il mal di pancia che si presenta ogni mese con l’arrivo del ciclo. Si tratta sicuramente di un’ottima idea, in quanto esistono medicinali che permettono di far scomparire il dolore velocemente ma è bene precisare che i cosiddetti FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) non sono tutti uguali ed occorre prestare una certa attenzione. Quelli a base di acido acetilsalicilico sarebbero infatti da evitare durante le mestruazioni, in quanto sono vasodilatatori e possono provocare un aumento del flusso mestruale. Molto meglio optare per i medicinali contenenti ibuprofene: sono tra i più efficaci contro il mal di pancia da ciclo.

#2 Evitare di depilarsi nei giorni del ciclo

Molte donne non lo sanno, ma nei giorni del ciclo è sconsigliata la depilazione con la ceretta ed il motivo è piuttosto semplice. In questi giorni infatti gli estrogeni tendono a calare vertiginosamente, per poi tornare a salire una volta terminate le mestruazioni. La carenza di questi ormoni determina una maggiore sensibilità al dolore ed è per questo motivo che conviene evitare di depilarsi durante il ciclo: si rischia di sentire più male e di peggiorare ulteriormente la situazione.

#3 Evitare di mangiare troppi latticini

Anche la dieta è importante durante il ciclo mestruale, perché ci sono alcuni alimenti che possono aumentare la sensazione di gonfiore ed accentuare dunque il mal di pancia. Tra questi, troviamo tutti i latticini: contengono infatti acido arachidonico che ha un effetto infiammatorio su stomaco ed intestino. Naturalmente, negli altri giorni si possono mangiare seppur evitando di esagerare ma conviene escluderli dalla propria dieta durante le mestruazioni perché possono peggiorare i sintomi dolorosi.

#4 Evitare di esagerare con il cibo

Quando arriva il ciclo moltissime donne hanno un maggiore appetito e anche in questo caso la causa è da imputare alle variazioni ormonali che avvengono proprio in tali giorni. È importante però cercare di controllarsi ed evitare di esagerare, mangiando in grandi quantità il cosiddetto junk food, ossia il cibo spazzatura che appare particolarmente gratificante. Questi alimenti sono particolarmente ricchi di grassi e zuccheri, che non fanno altro che peggiorare la situazione provocando gonfiore addominale.

#5 Evitare la sedentarietà

Sfatiamo infine un mito: non è vero che quando si hanno le mestruazioni non si può praticare attività fisica! Al contrario, un blando esercizio permette di sentirsi meglio e in alcuni casi di attenuare anche il dolore.