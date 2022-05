Saluzzo, domani è Effetto Notte, la prima notte bianca della Granda

Domani mercoledì 1 giugno, la prima notte bianca della provincia di Cuneo, è a Saluzzo e apre il calendario dell’estate cittadina. Effetto Notte ritorna dopo due anni di assenza, proponendosi come festa di strada e di piazza con musica itinerante e nei dehor, performance dal vivo firmate Mirabilia, djset, negozi aperti, aperitivi, cene nei punti gastronomici dei locali del centro.

Una festa a partire dalle 19 per tanti pubblici, per giovani e famiglie, grazie alla varietà degli spettacoli e ai musei aperti in orario serale, fino alle 24.

Effetto Notte quest’anno vuole incantare il suo pubblico, affermano gli organizzatori il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con il Centro commerciale Naturale, forti in questa edizione della sinergia con il Mirabilia Festival, per offrire alcuni momenti spettacolari su un filo rosso musicale che li lega.

“Giocoleria e cabaret, fuoco ed emozioni" Non mancherà poi lo spazio famiglie con Ludobus e tanti giochi. E' prevista tantissima partecipazione ed è confermata la navetta gratuita con partenze alle 19, 30 da Paesana e da Sampeyre. Il ritorno da Saluzzo alle una dalla stazione Bus Company ( in via Circonvallazione).

“Saluzzo torna ad animarsi, ad accendersi e ad essere polo di attrazione per tutti i paesi vicini e per le nostre vallate e si conferma punto nevralgico per il territorio di Terres Monviso. Un ringraziamento particolare va ai locali aderenti, senza i quali la serata non potrebbe avere luogo” dichiarano dalla Fondazione Bertoni sul cui sito è scaricabile il calendario completo di Saluzzo Estate: www.fondazionebertoni.it

Dal pomeriggio di mercoledì 1 giugno ecco il programma di Effetto Notte

18 - 20.30: via Ludovico “Comunicare non è un gioco - progetto Ubuntu”; Dalle

ore 19 - Chiusura strade

Dalle 20.30 le marching band ospiti: da corso Piemonte a piazza Risorgimento … e oltre Bandaradan. La band è un gruppo di talentuosi musicisti attivo fin dal 2002, che nel 2016 si innamora della voce di Anastasiia Yeromenko, in arte Mama Nastya, cantante ucraina, specializzata nel repertorio Gipsy. Insieme, danno vita al matrimonio balcanico-zingaro dei vostri sogni, a suon di voce, tromba, fisarmonica, sassofono, contrabbasso e batteria. Il loro repertorio, vasto quanto la loro esperienza della scena, gli permette di proporre pezzi musicali variegati. Prismabanda: street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical tra gags, coreografie e giocoleria La Prismabanda Street Band nasce nel 2013 dall’ incontro di danzatori e musicisti selezionati per un bando europeo. Partecipa a festival quali Mercantia, Bascherdeis e dopo essersi esibita proprio al Festival Internazionale Mirabilia presentando il suo primo lavoro, torna nel 2020 e 2021 realizzando una residenza con Lorenzo Baronchelli e Fabrizio Gavosto.

Nell’ ambito del progetto Performing Lands. I piedi sono veloci, le dita ancor di più, sguardi attenti e sorrisi d’intesa, la Street Band Prismabanda ti travolge con un’energia che solo lei può trasmettere.

Le performance dal vivo - Sotto l' ala di ferro di piazza Cavour e piazza Vineis Lucignolo e il fuoco è l’attrazione notturna per eccellenza, uno spettacolo di “fuoco e fiamme” per sorprendere e ammaliare il pubblico di tutte le età.

Mike Rollins porta in scena “Non è colpa mia” lo spettacolo vincitore di diversi concorsi di circo e teatro di strada che accompagna la platea festosa in un universo surreale sullo stile dei cartoni animati, dove mimo e clown s’incontrano. Combinando battute a raffica e commedia fisica, giocoleria non convenzionale e manipolazione creativa di due tubi da galleggiamento rosa, Mike conduce i suoi spettatori in un viaggio attraverso l’assurdo.

La città alta - Piazza Castello - Tastè - Casa Cavassa Gli Sbandieratori e i musici di Borgo San Martino con l’Associazione Le Nuvole in scena itineranti nelle vie della Città alta.

Servizio navetta per il centro storico alto Sarà presente come per gli scorsi anni la navetta al centro cittadino al centro storico con partenza da piazza Garibaldi, corso Roma Rotonda, corso IV Novembre, via Bodoni, via Matteo Olivero, tratto di via San Bernardino e arrivo in piazza Castello.

I Concerti per le giovani band in piazza Risorgimento

Superdust suonano insieme dall’ ottobre 2021. Portano sul palco cover in stile classic rock, pop rock e funky di artisti come Pink Floyd, Queen, Red hot chili peppers ecc.

I diversi locali proporranno djset e musica dal vivo per l’intera serata.