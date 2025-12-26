MALTEMPO/ Interventi a Roccavione, Peveragno, Crissolo e Sommariva del Bosco. A Brignola blackout per il crollo di alberi sui cavi dell’alta tensione

Ancora una notte movimentata per il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo a causa dell'ondata di nevicate che si sono abbattute in questi giorni sul Cuneese.

Ha, infatti, dovuto smistare le proprie squadre su diversi interventi nel corso della notte a causa di alberi caduti e pericolanti per il peso della neve.

A Roccavione in frazione Brignola la squadra di Cuneo è stata inviata alle 2.30, per poi spostarsi alle 3.30 su via Predeboni nel comune di Peveragno per liberare la strada diretta alla frazione da più alberi caduti e rientrare alle 7.

Nel Saluzzese sulla strada provinciale 26 che sale a Crissolo verso Ostana la squadra di Saluzzo è uscita alle 23.40 e rientrata alle 3 e nel comune di Sommariva del Bosco sulla strada verso Ceresole l'intervento dei volontari di Sommariva del Bosco è ancora in corso.



Passaggi ostruiti su strade provinciali e secondarie hanno dunque tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte. Ma la situazione più delicata si è verificata nella frazione Brignola di Roccavione dove gli alberi hanno ceduto sui cavi dell'alta tensione lasciando la frazione senza corrente. Una volta verificata, i vigili del fuoco hanno contattato e allertato i tecnici Enel che provvederanno al ripristino appena possibile, anche il Comune si è attivato per gestire la criticità e portarla a soluzione, a partire dal liberare gli accessi dalla neve per consentire l'esecuzione delle operazioni sul posto.

Intanto con il miglioramento generale del meteo previsto da oggi anche i disagi legati al maltempo dovrebbero ridursi.