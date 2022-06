Elezioni Borgo, Roberta Robbione: “Vogliamo un Borgo in movimento, che guardi al futuro, virtuoso ed equo”

Attenzione all'ambiente, investimenti sulle energie rinnovabile, mobilità sostenibile e spazio ai giovani. Sono punti chiave del programma di “Uniti per Borgo”, la lista civica a sostegno di Roberta Robbione candidata sindaco di Borgo San Dalmazzo.

“Vogliamo un Borgo in movimento, che guardi al futuro - dichiara Robbione -: poniamo la massima attenzione all’ambiente e proponiamo investimenti importanti sulla produzione energetica da fonti rinnovabili per migliorare la qualità della vita e per ottenere risparmi di spesa. Sviluppo di comunità energetiche, miglioramento della raccolta differenziata e del recupero del rifiuto, lotta contro gli sprechi di risorse ed alimenti. Vogliamo puntare alla mobilità sostenibile, realizzare nuovi percorsi ciclabili per uno spostamento ecologico in sicurezza”.

Sarà quindi fondamentale riqualificare i parchi cittadini: “Per un modo nuovo di vivere la città”.

Ma anche gli impianti sportivi: “La nostra Borgo dispone di impianti conosciuti a livello provinciale. È necessario rinnovare l’intera area per renderla rispondente alle nuove esigenze dei tanti cittadini che amano fare sport e candidarla per competizioni ed eventi. Ad esempio una 24 ore di sport, tornei, momenti conviviali”.

Largo ai giovani: “Per consentir loro di vivere la città è necessario aumentare gli eventi loro dedicati e sostenere i progetti educativi della scuola. Intendiamo promuovere percorsi di salute e iniziative sul 'viver sano'. Al centro di ogni nostra azione c’è il benessere dei cittadini”.

Si collaborerà poi con i Consorzi irrigui, “per gli usi plurimi dell’acqua e con le associazioni di tutela della Helix Pomatia Alpina”.

“Infine vorremmo un Borgo virtuoso ed equo – conclude la candidata Robbione -. Il bilancio del Comune deve essere uno strumento leggibile e trasparente”.