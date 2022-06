Anziano di 87 anni scomparso col cane a Manta: scattate le ricerche da ieri sera

E' uscito in auto per una passeggiata col cane e non ha fatto ritorno a casa. Dalle 22 di ieri sera, venerdì 3 giugno, è scattata la ricerca persona per un anziano 87enne di Manta.

L'allarme è stato lanciato dalla famiglia. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno ritrovato la macchina dell'uomo nella zona boschiva di San Leone.

Le ricerche si sono protratte per tutta la notte e continueranno anche nella giornata di oggi, sabato 4 giugno. Molto probabilmente si aggiungeranno altre squadre di soccorritori.

L'anziano scomparso non ha il cellulare con sé.