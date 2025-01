Furbetti del parcheggio sugli spazi per disabili: col nuovo Codice della Strada sanzioni raddoppiate

Ancora nessuna sospensione breve della patente, ma una decina di salate (e sacrosante) contravvenzioni ad altrettanti automobilisti che avevano parcheggiato il proprio veicolo su uno spazio riservato ai disabili. Anche sotto la Zizzola l’inizio d’anno della Polizia Locale è contrassegnato dalla importante novità rappresentata dall’introduzione delle norme del nuovo Codice della Strada. Revisione normativa che, introdotta nell’ordinamento con la legge numero 177 del 25 novembre 2024 ( qui ) ha contemplato come novità su diversi e discussi fronti.

Tra questi le mutate regole per la guida in stato di ebbrezza, che tanto stanno facendo discutere ristoratori e produttori vinicoli, ma anche il mutato regime delle ben più comuni infrazioni ai divieti di sosta (ne scrivevamo qui: https://www.targatocn.it/2025/01/04/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/zone-blu-e-disco-orario-cosi-il-nuovo-codice-della-strada-ha-modificato-le-multe-per-i-furbetti-de-1.html).

"Diciamo che ormai da alcune settimane stiamo studiando le numerose novità introdotte dalla modifica legislativa – spiega il commissario Sergio Mussetto, vicecomandante della Polizia Locale bradiese –. Abbiamo iniziato ad applicare alcune norme, mentre per altre mancano ancora i decreti attuativi. La circolare ministeriale che ha dato gli indirizzi operativi presenti sinora è stata diramata a fine dicembre e da allora stiamo studiando le diverse misure nello specifico, per applicare al meglio le novità che il nuovo Codice introduce".

Tra quelle già applicate quella, citata sopra, riguardante le più pesanti sanzioni per chi occupa spazi di sosta riservati agli invalidi. Un’infrazione alle norme checomporta una sanzione praticamente raddoppiata, ora pari a 330 euro in misura ridotta, a 231 euro con la riduzione del 30% se pagata entro 5 giorni e a 495 euro per pagamenti oltre i 60 giorni, mentre il massimo edittale arriva a 990 euro.

"E’ una tipologia di infrazione sulla quale stiamo ovviamente stiamo già procedendo, essendo cambiati solamente i termini della sanzione, con oltre una decina di casi nei quali abbiamo già applicato i nuovi valori", spiega qui il commissario Mussetto.

Stessa cosa per l’uso del casco in capo a chi si muove su monopattini. "Sì, come già in precedenza per guidare il monopattino elettrico occorre avere compiuto 14 anni di età. Ma prima il casco era obbligatorio fino ai 18 anni, ora lo è dai 14 anni in su. Per quanto riguarda invece l’obbligo di targa e assicurazione, attendiamo l’apposito decreto ministeriale".

C’è la novità della sospensione breve della patente. "Sì, è tra le novità principali. Ad oggi non ne abbiamo ancora applicate. E’ prevista per alcune violazioni, a rinforzare il meccanismo della patente a punti. Se ad esempio fermiamo una persona alla guida senza cintura di sicurezza dobbiamo verificare quanti punti patente ha. Se risulta tra i 10 e i 19 punti, avremo una sospensione breve di 7 giorni. Se risulta tra 0 e 9 punti la sospensione breve della patente è di 15 giorni".

Avrete maggiori oneri sul fronte degli adempimenti burocratici. "Direi di sì – conferma il commissario capo Davide Detoma, comandante della Polizia Locale di Bra –. Un esempio è proprio quello legato alla sospensione temporanea della patente e alla conseguente possibilità di chiedere un permesso di guida 'a fasce orarie’, in simili casi, per comprovate ragioni e in casi giustificati dalla mancanza di servizi di trasporto pubblico sulla tratta che dobbiamo percorrere per motivi di lavoro o di cura, ad esempio. Chi voglia richiedere un simile permesso deve esibire idonea documentazione al comando procedente, sul quale ricade l’onere di valutarla, ovviamente".

[Nella foto sopra, da sinistra, il commissario capo Davide Detoma, comandante della Polizia Locale braidese, e il commissario Sergio Mussetto, vicecomandante]