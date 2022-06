Camion in fiamme, nella notte chiusa la A6 Torino-Savona

Carreggiata ristretta a una corsia, per chi viaggia lungo la A6 Torino-Savona, per un incendio verificatosi nella notte a bordo di un autoarticolato che viaggiava in direzione Torino. Intorno alle 5.30, nel tratto tra Millesimo e Ceva, le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante all'altezza di Priero, al km 83,500, senza alcuna conseguenza per l'autista, portando tuttavia alla chiusura totale dell'autostrada fino alle 7 di questa mattina.

Per domare le fiamme sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Mondovì con un'Aps, da Ceva con un'Aps e da Cairo Montenotte.

Non è da escludere una possibile nuova chiusura dell'autostrada nelle prossime ore, per consentire le operazioni di rimozione della carcassa del camion.