Guido Crosetto a Mondovì con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso [FOTO E VIDEO]

Crosetto in questi giorni è in Granda per sostenere le liste di FdI in corsa alle amministrative del prossimo 12 giugno, nei comuni di Cuneo, Savigliano e Mondovì.

Questa mattina, in piazza Ellero, erano presenti l’onorevole Monica Ciaburro, i coordinatori provinciale e regionale di Fratelli di Italia William Casoni e Fabrizio Comba, il capogruppo in Regione Piemonte Paolo Bongioanni, Rocco Pulitanò, il presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto, il coordinatore degli Enti locali Rocco Pulitanò, oltre ai candidati a consiglieri alle prossime elezioni comunali – e al candidato sindaco del Centro-destra Enrico Rosso.

"Sono contento di essere qua oggi, sono molto legato a Mondovì." - ha detto Crosetto - "Amministrare fino ad alcuni fa era più semplice, si trattava di mantenere in ordine la città, oggi il vero problema è fronteggiare la crisi economica: ci sono ferite da risanare. Il compito di chi governa la città è quello di ricostruire il tessuto economico. Il primo passo è alleggerire la burocrazia, aiutando chi vuole aprire un'impresa. L'amministrazione deve avere la capacità di essere lungimirante, bisogna cambiare. Le battaglie politiche vanno fatte fino alle elezioni, dal giorno dopo, si deve accettare il responso della popolazione e, qualsiasi sia il risultato, iniziare a lavorare per il bene del comune, collaborando anche con quelli che si sono fronteggiati in campagna elettorale. A Mondovì vorremmo avere Enrico Rosso come sindaco perché ha già esperienza amministrativa e sappiamo che sarebbero cinque anni spesi bene".