Investì un bimbo dopo aver schivato un’auto in sosta: assolti i guidatori

Era uscito di casa da via Cottolengo per andare a scuola, il bimbo di 7 anni che, il settembre 2018, venne investito e rimase ferito a Mondovì. A processo, davanti al Tribunale di Cuneo, C.M. e A.E., sotto accusa per lesioni colpose stradali.

Assolti ‘perché il fatto non costituisce reato’: per loro la Procura aveva chiesto una pena di 2 mesi di reclusione. Di contro, le difese degli imputati ne avevano richiesto l’assoluzione. Secondo la ricostruzione, C.M., alla guida dell’auto che stava marciando in via Cottolengo, in direzione Carassone, avrebbe urtato il piccolo sbucato da un portone.

La strada, avevano riferito i testimoni, oltra a essere molto stretta e a doppio senso di marcia, era anche priva di marciapiedi: il guidatore investì il bambino mentre superava un furgoncino bianco fermo sulla sua corsia di marcia, con le quattro frecce. L’uomo alla guida del mezzo era A.E.

Il piccolo, la cui famiglia si è costituita parte civile, se l’era cavata con 90 giorni di prognosi. Il loro legale aveva richiesto 80mila euro di risarcimento danni.