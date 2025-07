Ragazzino picchiato e insultato al luna park di Cervasca, la famiglia cerca testimoni

Un sabato sera che doveva essere di festa e che ha visto invece preso di mira un ragazzo minorenne, aggredito e insultato da alcuni coetanei a Cervasca, nell'area delle giostre.

E' il padre a raccontare l'episodio, sperando che qualcuno dei numerosi presenti possa decidere di testimoniare o di fornire eventuale materiale video. E' stata presentata denuncia presso i carabinieri di Cuneo.

Il sindaco Enzo Garnerone ha espresso la propria vicinanza al ragazzo e alla famiglia, definendo quanto accaduto increscioso. "Mi spiace molto per quanto accaduto. Ci rendiamo disponibili a fornire tutto il supporto necessario, comprese le eventuali immagini del sistema di videosorveglianza, per arrivare ad acclarare i fatti e ad individuare i responsabili".

***

Gentilissimo Direttore,

mi rivolgo a lei e alla sua redazione per segnalare un episodio gravissimo accaduto nella serata di sabato 19 luglio 2025, presso l’area delle giostre nel Comune di Cervasca. Mio figlio, minorenne, è stato brutalmente aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei, accompagnando le percosse con gravi ingiurie e offese.

Siamo una di quelle famiglie, come tante, che guardano con crescente preoccupazione al clima che si respira tra i giovani.

Questo padre sa di quanto spesso avvengano risse per futili motivi, pestaggi documentati e condivisi come trofei sui social, atti di bullismo sistematico. Episodi che sembrano lontani, finché non accadono a te. E sabato sera, purtroppo, è toccato a suo figlio.

"Non si può vivere nella paura. Non possiamo tenere i nostri figli rinchiusi in una campana di vetro, impedendo loro di vivere la propria adolescenza, la propria autonomia. Confidiamo nell’educazione che trasmettiamo ogni giorno, nei valori che cerchiamo di instillare e in una comunità che si prenda cura dei propri giovani", continua.

Il ragazzo è riuscito a tornare a casa, provato, dolorante, con diverse contusioni certificate anche dal referto del Pronto soccorso.

Contusioni lievi, per fortuna. A impedirgli conseguenze peggiori è stato un suo amico, anche lui minorenne. Con grande coraggio ha affrontato gli aggressori, li ha allontanati uno a uno, riuscendo a far rialzare il ragazzo e a portarlo via. Non solo lui, anche altri amici sono intervenuti, dimostrando più senso civico e umanità di tanti adulti presenti, spettatori inerti.

Fortunatamente non finiremo nei titoli di cronaca nera, ma non per questo possiamo restare in silenzio. Non si tratta di un episodio isolato. Il nostro territorio, come tanti altri, vive un crescente degrado sociale tra i più giovani. Serve una presa di coscienza collettiva. Serve avere il coraggio di non voltarsi dall’altra parte, di non restare indifferenti.

Per questo chiediamo: a chi fosse stato presente, a chi avesse assistito ai fatti o fosse in possesso di video o altre testimonianze, di farsi avanti. Potete scrivere alla email giustizianoviolenza@gmail.com oppure rivolgervi al Comando dei Carabinieri di Cuneo.

No, non risponderemo alla violenza con altra violenza. Ma chiediamo che venga fatta chiarezza, che venga fatta giustizia. Perché nessun altro ragazzo o ragazza debba subire ciò che ha subito nostro figlio. Perché la sera, in un luogo di festa, nessuno debba temere per la propria incolumità. Abbiamo ricevuto la solidarietà di tanti giovani e di tanti genitori... a tutti loro va il nostro grazie.