Da Valle Talloria a Capo Nord, passando per Valfenera, con un Piaggio Porter. Vito e Gabriella sono arrivati!

Da Valle Talloria a Capo Nord, con un Piaggio Porter 420 cc. riadattato come camper. Partiti lo scorso 20 maggio, sono giunti a destinazione ieri, martedì 6 giugno.

È la singolare (e bella) avventura di Gabriella Girardi, cittadina della frazione di Diano d'Alba, compagna di viaggio e amica da 30 anni di un valfenerese di 57 anni, Vito Gilli, spirito avventuroso e intraprendente, certamente amante dei viaggi ma anche delle Harley e dei trattori d'epoca.

Più di ottomila chilometri tra andata e ritorno da fare senza fretta, ma ai due viaggiatori, già in pensione, il tempo non manca.

Dopo aver attraversato Austria e Germania, hanno visitato Danimarca, Norvegia, le isole Lofoten e poi al ritorno attraverseranno Finlandia, Paesi Baltici, Polonia e Repubblica Ceca.

Per il momento sono arrivati a destinazione, ma stimano di impiegare in tutto un paio di mesi.

Sul van portatile anche una vera e propria officina in miniatura per far fronte a eventuali difficoltà. Il lavoro è stato realizzato grazie ad un gruppo di amici che si sono divisi il progetto in base alle loro competenze e per il viaggio Vito e Gabriella sono stati aiutati da tanti 'sponsor' che in qualche modo saranno in viaggio con loro.

Le loro avventure si possono seguire su Tik Tok @VitoGilli.