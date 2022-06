"I polmoni verdi aiutano la città" di Alba: il progetto degli studenti del Cillario Ferrero

Un esempio di determinazione, nel rispetto dell’ambiente, lanciato dagli studenti della seconda media dell’Istituto Piera Cillario Ferrero dell’indirizzo G.A.R.A. (Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale), coadiuvati dalla professoressa Monica Romagnosi. Le loro competenze sono state utilizzate allo scopo di creare un progetto nel quale contribuire a rendere più pulita l’aria della Città di Alba.

Il loro percorso, ispirato da un’uscita scolastico al parco Tanaro, è iniziato con la presentazione di una tabella con nomi di piante, stoccaggio ed emissioni di CO 2 del CNR. I ragazzi hanno osservato attentamente le foglie degli alberi e discusso in classe il progetto.