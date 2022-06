Parte l'estate di Cuneoski2000: una proposta all'insegna dello sport e del gioco

Martedì 7 giugno, presso la Sala Einaudi della Provincia di Cuneo, l’Associazione Cuneoski2000 ha presentato l’attività estiva in programma dal prossimo 13 giugno al 12 agosto.

Alla presenza di numerosi intervenuti è stato presentato il progetto del Tempo Estate chiamato Cuneoski2000 Summer Camp. Progetto realizzato per il terzo anno consecutivo presso la struttura scolastica della Lidia Rolfi e che vede l’adesione, ad oggi, di circa 70 bambini per ogni settimana di attività.

Camp estivo a carattere prettamente sportivo interconnesso con attività culturali realizzato da uno staff composto da Laureati in scienze motorie che proporranno agli iscritti diverse attività sportive e percorsi motori personalizzati per ogni fascia di età.

Quest’anno il progetto si arricchisce di due ulteriori progetti: un Camp Residenziale presso la meravigliosa struttura della Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri e un Camp cittadino in versione “light” che, da metà luglio a metà agosto, alternerà l’attività sportiva alla realizzazione dei compiti delle vacanze.

Il progetto Cuneoski2000 Summer Camp è in convenzione con il progetto nazionale Educamp realizzato dal Coni Nazionale e ne sposa le linee guida oltre a far parte del progetto di coprogettazione del tempo estate del Comune di Cuneo. E’ risultato aggiudicatario del bando della Fondazione CRC Estate Insieme grazie ad una progettualità che vede un grande lavoro in rete tra l’Associazione e altre Associazioni ed Enti del territorio guidato dal filo conduttore della natura e delle attività outdoor oltre che dalla tematica sportiva.

I giovani partecipanti al Camp indosseranno la divisa societaria e, per la realizzazione di alcuni progetti, invaderanno le vie cittadine del centro storico colorando ed animando la città.

Durante le nove settimane inoltre, i giovani camper, riqualificheranno alcune panchine del quartiere San Paolo lasciando in eredità alla cittadinanza frasi motivazionali a tema sportivo.

Per maggiori informazioni riguardo al progetto è possibile visitare il sito www.cuneoski2000.it