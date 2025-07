Il Conservatorio Ghedini ha premiato gli studenti di musica delle medie e dei licei musicali della provincia di Cuneo

Sabato 12 luglio sono state assegnate le borse di studio che per il terzo anno il Conservatorio Ghedini di Cuneo ha destinato a studenti dei Licei Musicali e degli Istituti Comprensivi a indirizzo musicale della provincia di Cuneo con l’intento di sottolineare l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti dell’importante ruolo svolto dagli Istituti, quattordici sul territorio provinciale, attraverso percorsi formativi che sono in potenziale continuità con gli studi musicali accademici del Ghedini. In questa edizione, alle borse di studio offerte dal Conservatorio se ne sono aggiunte altre due, finanziate grazie a un bando indetto dalla Fondazione CRC e di cui è stato beneficiario l’Istituto Comprensivo di Alba.

Tra i partecipanti, sedici in tutto e anche quest’anno contraddistinti da una elevata preparazione musicale, la commissione ha premiato l’esibizione al pianoforte di Maria Marabotto e quella alle percussioni di Lorenzo Tesio, studenti dell’Istituto Comprensivo di Busca e di quello di Racconigi. Tra gli studenti dei licei musicali, sono stati individuate come più meritevoli le prove di Domenico Boggione al pianoforte e di Cecilia Patria al violoncello: entrambi sono studenti del Liceo Musicale - Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” di Alba. A ciascuno dei quattro giovani musicisti è stata attribuita una borsa di studio del valore di 500 euro, che sarà consegnata loro durante il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio, previsto nel prossimo mese di novembre.

In aggiunta alle borse di studio, e a riprova dell’elevato livello degli studenti che si sono presentati alle audizioni, sono stati assegnati anche sei diplomi di merito: li hanno ottenuti Elia Gerbi (percussioni) dell’Istituto Comprensivo di Dronero, Marianna Fea (violino) dell’Istituto Comprensivo di Fossano, Matteo Borio (chitarra) e Aldo Camardona (sassofono) del Liceo Musicale di Alba, Samuele Re (corno) e Ginevra Anghilante (canto) del Liceo Musicale di Cuneo.

Le audizioni si sono tenute presso il Conservatorio di Cuneo (via Roma 19) e la commissione esaminatrice era composta dai docenti degli Istituti Comprensivi a indirizzo musicale Gianpiero Gregorio, Monica Agosto, Francesca Tardio e Antonello Lerda, da Vera Anfossi e Valter Protto in rappresentanza dei Licei Musicali, da Antonio Moschella dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo e dal docente del Conservatorio di Cuneo Mario Gullo, che ha avuto il ruolo di presidente.

«Anche quest’anno – sottolinea Mario Gullo, docente del Ghedini e referente per l’orientamento scolastico dell’Istituto nonché coordinatore dei programmi di collaborazione con le scuole aderenti alla rete del protocollo di intesa – il concorso per erogare le due borse di studio agli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e ai licei musicali della Provincia di Cuneo finanziato dal Conservatorio ha visto la partecipazione di un ottimo numero di studenti e il livello generale di preparazione riscontrato dalla commissione si è rivelato molto alto. Quest’anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di vedere assegnate due ulteriori borse di studio finanziate dalla Fondazione CRC: un importante segnale di attenzione nei confronti dell’istruzione in generale e verso gli studi artistici e musicali nello specifico. L’auspicio ora è quello di incontrare in un prossimo futuro nelle nostre aule tutti gli studenti che si sono cimentati in questa esperienza competitiva, ma ricca di valore formativo, per approfondire e valorizzare le loro qualità musicali».

Lo scorso anno a vincere erano stati Andrea Rolando dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo e Francesca Cavallotto del Liceo Musicale - Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” di Alba.