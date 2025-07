Premio Roddi: i piccoli poeti di Carrù conquistano il cuore della giuria

I bambini della scuola primaria di Carrù hanno dimostrato che la poesia può nascere anche tra i banchi di scuola, e colpire dritto al cuore. E ci sono riusciti alla grande, portando a casa riconoscimenti importanti dal concorso organizzato dall’Associazione Culturale Premio Roddi.

La classe 3ᵃB ha vinto il Premio Speciale per l’Opera Collettiva con la filastrocca "Una gatta in fuga", una storia che segue Jamila, una gatta che scappa da Damasco insieme alla sua padroncina per trovare speranza in Europa. Una filastrocca che, tra versi e immagini toccanti, ha saputo raccontare con delicatezza un tema difficile come quello della guerra. E lo ha fatto con l’innocenza e la profondità tipica dei più piccoli.

Tra le opere segnalate c'è la filastrocca "Il linguaggio della giraffa",scritta dagli alunni di 3'A, che invita tutti a risolvere i conflitti con gentilezza, ascolto e rispetto. Un messaggio potente, soprattutto quando arriva da chi ancora sta imparando a scrivere le prime frasi.

L’appuntamento con la premiazione è per domenica 31 agosto alle 16:30, nel cortile del suggestivo Castello di Roddi. Sarà un pomeriggio di festa, poesia e applausi per questi piccoli grandi autori.

Un applauso sincero a tutti i bambini, agli insegnanti e alla scuola: con creatività e impegno hanno saputo raccontare storie importanti, lasciando un segno profondo.