Conoscere l'Alta Langa grazie ai castelli: bella esperienza per i bambini della scuola dell'infanzia di Camerana

Conoscere la storia dei paesi dell'Alta Langa attraverso la visita nei loro castelli. Un viaggio reale che unisce presente e passato per poter capire il territorio, e per diventarne più consapevoli.

Gli alunni della scuola dell'infanzia di Camerana hanno visitato i centri di Saliceto, Camerana e Prunetto, in una giornata costruttiva e divertente. I bambini, le insegnanti e la collaboratrice della Scuola dell’Infanzia di Camerana ringraziano le Amministrazioni comunali dei tre paesi per l’accoglienza durante la visita ai castelli e alla torre. In particolare, rivolgono un sentito grazie a Lidia, Carla e Giuseppe per la gentilezza, la preparazione e la cura con cui hanno accompagnato la scolaresca alla scoperta dei manieri: è stato un viaggio nella storia molto apprezzato da grandi e piccoli.