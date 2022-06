Cuneo: la Lega al San Paolo per un incontro con la popolazione

Un successo l'incontro di ascolto e proposta tenuto dai candidati della lista della Lega ieri (giovedì 9 giugno) al quartiere San Paolo di Cuneo, presso l'oratorio parrocchiale, per un confronto con la popolazione e con i rappresentanti del comitato di quartiere. Presenti, oltre al candidato Sindaco Franco Civallero, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Senatore Giorgio Maria Bergesio.



"Innanzitutto ringraziamo il Governatore per la presenza - ha commentato il Senatore Bergesio - . Con questi incontri sul territorio come Lega abbiamo voluto dimostrare la nostra intenzione di partire costruendo un programma ritagliato sulle reali esigenze della popolazione. Cuneo ha bisogno di cambiare e lo dovrà fare iniziando dalla cura del quotidiano. Invitiamo quindi tutti i cuneesi domenica a recarsi a votare e scegliere la Lega perché è arrivato il momento di rilanciare la nostra Cuneo, fermando la gestione del potere perpetrata finora dall'attuale amministrazione".



La Lega chiuderà la propria campagna elettorale venerdì 10 giugno alle ore 14,30 presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo con ospiti Matteo Salvini e Riccardo Molinari.