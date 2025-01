Tenda, l'incontro con il ministro francese ai trasporti Tabarot. Il governatore Cirio: "Impegno ad aprire a giugno"

"Riteniamo che sia particolarmente significativo che il neo ministro francese dei Trasporti, a meno di due settimane dal suo insediamento, abbia voluto essere al tunnel del Tenda per un sopralluogo ufficiale. Abbiamo chiesto un incontro che è avvenuto sul versante italiano della galleria nel quale abbiamo ribadito che per il Piemonte e per l’intero Nord Ovest è fondamentale che il tunnel possa essere aperto al traffico in tempi brevissimi. Il ministro ha dimostrato consapevolezza della situazione: è stato a lungo senatore della Regione Paca, ed è di Cannes, quindi conosce bene il nostro territorio e quanto questo collegamento sia strategico", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte e delegato dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, in rappresentanza del Comitato tecnico di monitoraggio, al termine dell’incontro avvenuto oggi al Tunnel del Tenda con il neo ministro francese, Philippe Tabarot.

Nella mattinata il presidente e il sindaco hanno anche incontrato il commissario straordinario per l’opera Nicola Prisco con il quale hanno fatto il punto sull’avanzamento degli interventi all’interno della galleria che si concluderanno in via definitiva entro i prossimi 20 giorni. Ieri invece il presidente Cirio e il sindaco Riberi hanno avuto una call con il viceministro Edoardo Rixi che li ha aggiornati a proposito del bilaterale tra il ministro Salvini e il suo collega francese Tabarot durante il quale i due hanno fatto il punto sui collegamenti strategici del Nord Ovest: Tenda, Frejus, Torino-Lione e Monte Bianco.

"Ancora oggi, nel sopralluogo, abbiamo ribadito e dimostrato all’esponente del governo transalpino che i lavori del Tenda sono finalmente in via di conclusione e tali da garantire la percorribilità della galleria. Il ministro Tabarot ha comunicato che a marzo partiranno i collaudi per una durata massima di 75 giorni. La prospettiva secondo il governo francese è pertanto che il tunnel possa aprire entro giugno in modalità definitiva. Il nuovo ministro ha inoltre preso un impegno preciso ad aprire la nuova canna autostradale del Frejus entro il prossimo mese di giugno. Noi continueremo a vigilare con determinazione e rigore sul rispetto dei tempi a tutela delle nostre comunità", concludono Cirio e Riberi.

"La visita del ministro Tabarot ai cantieri sul Colle di Tenda è un fatto importante. Accolgo con soddisfazione il fatto che un rappresentante del Governo francese si sia impegnato direttamente per accelerare i lavori sul Colle di Tenda e sul Frejus, con l’obiettivo di garantire la piena apertura di entrambi i valichi entro giugno. L’impegno del ministro Tabarot rappresenta un passo avanti verso una maggiore cooperazione transfrontaliera e una soluzione concreta ai disagi che per troppo tempo hanno penalizzato cittadini e imprese del territorio. Da parte nostra, continueremo a lavorare con la massima determinazione per completare tutte le attività necessarie, in modo da riaprire i valichi alpini il prima possibile”.

Lo ha detto in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

Le parole del ministro francese

La prossima riapertura parziale, interessando una sola delle due “canne” che compongono la galleria destinata ad unire la Valle della Roya con quella Vermenagna sul versante italiano.

Nelle sue prime dichiarazioni, il Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha annunciato che il traforo dovrebbe essere aperto al transito veicolare “alla fine di marzo o nei primi giorni di aprile”. All’inizio in modalità sperimentale per 75 giorni: sarà ammesso un numero limitato di utenti, in particolare coloro che lavorano oltre confine. Lo stesso Tabarot ha affermato che le proprie previsioni derivano dalle assicurazioni avute da Matteo Salvini, suo omologo italiano. L'apertura definitiva del tunnel avverrà a giugno di quest’anno, sempre con circolazione alternata regolata da due semafori, in attesa dell’esecuzione dei lavori relativi alla “vecchia canna”. Anche relativamente alla rimessa in pristino della seconda canna Philippe Tabarot ha annunciato di aver ricevuto specifiche assicurazioni da Salvini. La riapertura definitiva alla circolazione in modo continuativo nei due sensi sarebbe prevista per il 2027.

Il Ministro francese ha annunciato che:” Gli italiani hanno accantonato un importo di 70 milioni di euro per permettere il proseguimento del progetto”.