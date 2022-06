Denis Scotti (FdI): "Chiedo fiducia ai cuneesi. Votatemi. Il mio impegno sarà per la sicurezza e per il sociale"

Denis Scotti, 38enne operaio specializzato alla Merlo, è candidato a consigliere provinciale con Fratelli d'Italia a Cuneo.

Era già candidato cinque anni fa. Ora ci riprova e chiede fiducia ai cuneesi, per dare una svolta alla città. Diverse le aree sulle quali vuole impegnarsi, in caso di elezione.

Su tutti, quello della sicurezza, in particolare per le aree della stazione cittadina e corso Giolitti. Il suo impegno anche per le infrastrutture e i parcheggi, per un rilancio della città come polo di attrazione e come capoluogo vero di una delle province più grandi d'Italia.

Denis Scotti pone l'accento anche sul futuro dello stadio di Cuneo, evidenziando la necessità di dare un ruolo alla struttura, magari trasformandolo in un museo permanente. E poi uno degli aspetti che più gli stanno a cuore: il sociale e l'attenzione alle fasce deboli.

"Molto è stato fatto in questi anni a Cuneo, ma serve fare di più per raggiungere anche persone che non sono state aiutate, per mancanza di fondi soprattutto. Su questo tema, oltre che sulla questione sicurezza, il mio impegno sarà totale. Datemi fiducia, sono pronto a lavorare per il bene della città con Franco Civallero sindaco".