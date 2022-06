Amministrative, tonfo MoVimento 5 Stelle a Cuneo: "Risultato da analizzare a fondo"

"Purtroppo non avremo più dei portavoce in consiglio comunale per questi cinque anni. Ma continueremo a lavorare sul territorio, guardando la prossima tornata elettorale".

A parlare è Silvia Maria Cina, consigliere comunale uscente e candidata sindaco alle elezioni amministrative di Cuneo per il MoVimento 5 Stelle. Che all'indomani dello spoglio elettorale si ritrova a dover fare i conti con un risultato che - come lei stessa ha ammesso - parla chiaro: 402 voti e 1.67% il totale per la candidata, 390 voti e 1.73% per la lista.

"A partire da stasera, alle 19 nella sede cuneese del movimento, inizieremo ad analizzare il risultato ottenuto - prosegue Cina - , che comunque risulta in trend condiversi altri comuni coinvolti nella tornata elettorale. Ma quel che è certo è che continueremo il nostro lavoro sul territorio".