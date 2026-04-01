Fondazione Crc saluta il direttore generale Roberto Giordana che va in pensione

La Fondazione CRC ha salutato Roberto Giordana. Ieri, martedì 31 marzo, è stato il suo ultimo giorno di lavoro come direttore generale dell’ente. Dopo essere subentrato ad Andrea Silvestri nell’agosto 2021, ora ha raggiunto i requisiti per la pensione.

Nell’occasione, il presidente Mauro Gola ha ringraziato Giordana, a nome degli organi e della struttura, per la passione e la determinazione con cui ha portato avanti i diversi incarichi di responsabilità ricoperti in Fondazione CRC fin dalla nascita dell’ente, nel 1992.

Nella stessa giornata il Consiglio di Amministrazione ha dato il via alla procedura di ricerca del nuovo direttore generale. Sul sito www.fondazionecrc.it è stato pubblicato specifico avviso con le indicazioni da seguire per l’invio delle manifestazioni di interesse.

Donatella Botanica, in qualità di vicedirettrice, svolgerà le funzioni fino all’individuazione del nuovo direttore generale.



