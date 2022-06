Bene Vagienna, Ambrogio confermato per il terzo mandato ringrazia gli elettori. L'Altra Bene di Berardo supera il 20% e fa tre consiglieri

Per Berardo, l'affluenza in calo è "in linea purtroppo con il trend provinciale e nazionale. Dopo lo scrutinio faremo una riunione con i candidati e i rappresentanti della lista per capire in quali seggi e in quali fasce sociali o di età è stata più forte. Certamente i nuovi amministratori, e non solo a Bene Vagienna, devono ficcarsi in testa che non si può gestire per cinque anni la cosa pubblica con poca trasparenza e partecipazione nulla e poi pretendere che gli elettori accorrano entusiasti alle urne".