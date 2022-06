Cuneo va al ballottaggio, si sfideranno Manassero e Civallero. Federico Borgna: "Non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno" (VIDEO)

Servirà il ballottaggio a Cuneo per eleggere il nuovo sindaco. Nonostante sia sempre stata avanti, l'ex senatrice PD Patrizia Manassero non è riuscita a centrare l'elezione al primo turno.

Mancano ormai solo tre seggi al dato definitivo, due dei quali nella frazione di Madonna dell'Olmo per altro "feudo" della Manassero, ma la soglia del 50% +1 voto è troppo lontana ed appare ormai irraggiungibile: 46,69% il dato attuale.

A sfidarla al secondo turno sarà Franco Civallero, che sfiora il 20%, attestandosi al 19,7%, tallonato da vicino da Luciana Toselli con il 16,89%.

Più staccati troviamo Giancarlo Boselli con l'8% delle preferenze, Beppe Lauria con il 6,66%, Silvia Cina all'1,57% e Juan Carlos Cid Esposito con lo 0,47%.

Non si nasconde una certa delusione tra le file dei sostenitori di Patrizia Manassero, anche se il sindaco uscente, Federico Borgna, prova a ridare subito entusiasmo ai suoi in vista del ballottaggio: "Dieci giorni fa avrei firmato per questo risultato - dice -. Un risultato straordinario, per cui dobbiamo fare i complimenti a tutti i nostri candidati e a Patrizia, che hanno corso con impegno".

"Difficilmente era pensabile chiudere al primo turno - aggiunge Borgna. Ma non dobbiamo avere paura di nessuno e, tutti quanti, fare la nostra parte e far sentire a Patrizia la nostra vicinanza. Abbiamo il candidato e la coalizione più forte, e tutte le carte in regola. Ora bisogna stringere i denti e correre".

Patrizia Manassero parte con il sostegno di 4 liste: Centro per Cuneo, Partito Democratico, Crescere Insieme e Cuneo Solidale.

Stesso numero di liste in appoggio anche per Franco Civallero: Lega, Fratelli d'Italia, SiAmo Cuneo e Forza Italia-UDC.

Saranno dunque molto importanti, per l'esito finale, gli eventuali appoggi ed apparentamenti degli altri candidati sindaci sconfitti al primo turno.

I cittadini di Cuneo torneranno alle urne domenica 26 giugno con seggi aperti dalle ore 7 alle 23.