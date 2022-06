Valle Gesso On Focus: ad Entracque e Roschia la seconda edizione del progetto

Il progetto Valle Gesso On Focus sta per vivere la sua seconda edizione. Dopo i positivi riscontri dell'anno passato l'associazione culturale e naturalistica Visit Valle Gesso ha deciso di riproporlo, in modo da dare continuità al percorso intrapreso.

L'iniziativa consiste nel creare dei Focus Group itineranti per discutere delle diverse tematiche legate alla vita in montagna e più nello specifico proprio alla Valle Gesso.

Appuntamento a sabato 2 e domenica 3 luglio, ad Entracque e Roaschia per affrontare gli argomenti, tra loro strettamente correlati: ilrapporto tra uomo e ambiente, il problema dello spopolamento delle comunità alpine e montane ed il lavoro inteso come possibile soluzione per affrontarlo.

L'associazione punta a fare diventare il progetto un vero e proprio format da replicare ogni anno.

Maggiori info su https://www.visitvallegesso.org/