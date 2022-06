Fiab consegna alla città di Alba la bandiera di “Comuni Ciclabili”

Giovedì 16 giugno alle ore 18.30 nella chiesa di San Domenico ad Alba, la Fiab -Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta consegna all’Amministrazione comunale la bandiera di “Comuni Ciclabili”. Il riconoscimento istituito dalla stessa federazione per attestare il grado di ciclabilità dei comuni italiani nasce per incentivare le città ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica e premiare l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly valorizzando le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta.

Alba è “ComuneCiclabile” da aprile 2019. Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera. Per ottenere il riconoscimento il comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli richiesti: uno nell’area “infrastrutture urbane” (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) e uno in almeno una delle altre tre aree (“cicloturismo”, “governance” e “comunicazione & promozione”).

La bandiera “Comuni Ciclabili” sarà ritirata dall’assessore comunale alla Mobilità Massimo Reggio, accanto all’assessore al Turismo e Manifestazioni Emanuele Bolla.

La consegna della bandiera all’Amministrazione comunale di Alba coincide con il transito in città del Cicloraduno Nazionale Fiab 2022, quest’anno in Langhe, Roero e Monferrato, da giovedì 16 a domenica 19 giugno, con un’anteprima a Torino mercoledì 15 giugno.

Secondo programma, i ciclisti arrivano in treno a Bra alle ore 9.30 di giovedì 16 giugno. Da qui, alle ore 10.00, partono in bici verso La Morra, Barolo e colline di Alba. Il gruppo giunge nel centro della capitale delle Langhe alle ore 17.00 circa dove visita la città, cena e pernotta. Venerdì 17.00 giugno alle ore 8.00 i ciclisti si trovano in piazza Michele Ferrero ed alle ore 8.30 partono in bicicletta verso Asti attraversando le colline delle Langhe e le rocche del Roero, visitando alcune location lungo il percorso.

Prima e dopo la cerimonia di consegna della bandiera, è possibile visitare la mostra fotografica personale “20venti” di Fulvio Silvestri nella chiesa di San Domenico fino a domenica 19 giugno ad ingresso gratuito.

Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 15 alle 18;

sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.