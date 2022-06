Chiude il Caffè Tre Galli a Borgo San Dalmazzo: “Un'altra luce della già buia via Roma si spegnerà”

La notizia circolava in paese da tempo, ma in questi giorni è arrivata l'ufficialità. Il Caffè Tre Galli in via Roma a Borgo San Dalmazzo chiuderà i battenti.

Come comunicano i titolari sui social: “Da sabato 2 luglio il servizio cucina del Caffè Tre Galli verrà sospeso. Saremo chiusi nei giorni 1/2/3 luglio. Si riapre da martedì 4 luglio a venerdì 8 luglio con servizio bar e orari da definire al fine di salutare e ringraziare tutti coloro che in questi 18 anni ci hanno permesso di lavorare. Molti prodotti presenti nei nostri menù potranno non essere più disponibili causa fine scorte. Ci scusiamo per il disagio”.

Un locale storico di fronte al Comune che la famiglia Dematteis (che vive a Fontanelle di Boves) aveva preso in gestione il 28 gennaio 2005, dopo aver gestito il bar Yenga a Fontanelle e il self service della Standa a Borgo: “Siamo qui da 17 anni e mezzo. Siamo dispiaciuti ma era arrivato il momento. La pandemia non ha aiutato, poi abbiamo dovuto fare i conti con via Roma senza mercato e la banca che si è trasferita”.

Silvio ha 63 anni ed è già in pensione da 5, la moglie Raffaella Armando ne ha 60 ed è in pensione da 1 anno e mezzo. Con loro anche la figlia Alessia di 38 anni e Valentina, dipendente da 5 anni.

“Un po' di relax e poi mi cercherò un lavoro. Mi rimetto in gioco”, ha detto Alessia Dematteis.

Molti i clienti affezionati dispiaciuti per la chiusura. “Li ringraziamo e ci auspichiamo che un locale così ricco di storia e tradizione possa riaprire al più presto - dicono i titolari -. Il 9 luglio un'altra luce della già buia via Roma a Borgo San Dalmazzo si spegnerà. Purtroppo ci sono più serrande abbassate che altro. Fin da adesso siamo disponibili a collaborare con chiunque voglia ridare luce ad un locale che per storia e tradizione non merita di essere abbandonato. È più il valore affettivo che ci spinge a trovare un ricambio generazionale, di gente che abbia voglia di lavorare e di rilanciare un locale in posizione centrale, di fronte al Comune e vicino alle scuole”.

La sindaca Roberta Robbione: "Ringrazio chi fino ad oggi ha gestito il locale e ha contribuito a rendere viva questa importante zona della città. Mi auguro che presto ci sia un nuova riapertura, le attività commerciali sono fondamentali per far rinascere e sviluppare il nostro centro storico che ha bisogno di un forte rilancio".