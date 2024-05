A Paesana incontro di restituzione pubblica del progetto Laboratorio Monviso

Mercoledì 15 maggio alle 17,30, all'Unione Montana dei Comuni del Monviso nella sede di Paesana, (in via Santa Croce 4) si terrà un incontro di restituzione pubblica del progetto Laboratorio Monviso dal titolo “Coltiviamo inclusione sociale”.

L'evento, aperto a tutta la comunità, sarà un'occasione per conoscere i risultati ottenuti finora e scoprire le attività in programma per i prossimi mesi estivi.

Il progetto per l'inclusione e lo sviluppo sociale “Laboratorio Monviso”, finanziato con fondi Pnrr, ha l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi già esistenti sul territorio, con particolare attenzione alle situazioni di marginalità, disagio e complessità sociale.

Il focus principale è rivolto ai giovani e alle famiglie, con l'intento di favorire l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze giovanili e fornire supporto alle famiglie nella gestione del tempo libero dei loro figli.

Diverse iniziative sono già state realizzate nell'ambito del progetto, mentre altre sono in corso o in fase di pianificazione. Le attività si concentrano principalmente sui Comuni di Sanfront, Paesana e Ostana, individuati dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso in base a criteri specifici dall’avviso pubblico su cui è stata presentata la candidatura progettuale.

Le tre cooperative sociali Caracol, Armonia e Viso a Viso, incaricate dell'erogazione dei servizi, stanno lavorando per creare un ambiente comunitario dinamico e sostenibile, in linea con gli obiettivi del progetto e in collaborazione con le scuole e altre realtà territoriali.