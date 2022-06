Cuneo, si prospetta una Giunta rinnovata almeno per la metà

Un paio di giorni per riprendere fiato, poi la neo sindaca Patrizia Manassero dovrà mettersi di buona lena a comporre la giunta, rispetto alla quale finora non ha voluto fare anticipazioni.

Il nuovo esecutivo vedrà una rivoluzione che, con buona approssimazione, interesserà il 50% di quello precedente.

Restano certamente in campo Luca Serale, che – come da accordi preelettorali – sarà vicesindaco, e Cristina Clerico, entrambi espressione di Centro per Cuneo.

La lista centrista nel 2017, dopo il pareggio col Pd, ottenne quattro assessorati affidati, oltre a Serale e Clerico, a Franca Giordano e Davide Dalmasso.

Giordano non si è ricandidata e Dalmasso ha avuto un calo di consensi che, almeno in teoria, lo pone in coda rispetto a chi ha ottenuto maggiori preferenze.

L’ipotesi è che Centro per Cuneo possa comunque ambire a quattro assessorati. Due le possibili new entry, almeno sulla base del consenso ricevuto, Valter Fantino e Luca Pellegrino.

La questione è nelle mani del coordinatore Beppe Delfino che da domani inizierà a ragionarne con il sindaco.

Si può considerare sicura, ad oggi, la riconferma di Paola Olivero per quanto riguarda la lista Crescere Insieme.

Appena più complicata la rappresentanza di Cuneo Solidale e Democratica dove l’assessore uscente Marco Vernetti ha ottenuto più consensi di Alessandro Spedale, presidente uscente del Consiglio comunale.

La rivoluzione maggiore interesserà il Partito Democratico, considerato che Mauro Mantelli si è chiamato fuori e Domenico Giraudo non ha ottenuto i consensi che sperava.

L’ipotesi su cui si sta ragionando nel Pd, primo partito della coalizione di centrosinistra, riguarda Antonino Pittari, Sara Tomatis, Carla Isoardi, Gianfranco Demichelis e Erio Ambrosino.

Pittari – secondo voci che trovano conferma nel Pd – potrebbe tornare alla presidenza del Consiglio, aprendo quindi la strada all’ingresso nell’esecutivo ai compagni di partito citati.

Gli assessori targati Pd saranno verosimilmente scelti nella rosa di questi quattro nomi. Quelli che in queste ore sono dati quasi per certi sono Tomatis e Ambrosino.

Manassero dovrà comunque tenere da una mano l’intramontabile manuale Cencelli per garantire equilibrio tra le quattro liste della coalizione e dall’altra cercare di dare un segnale di novità per quanto nel solco della continuità.

Tutto ciò senza trascurare il tema delle deleghe, questione che non è un dettaglio e l’eventuale decisione (finora non emersa) che la sindaca opti – così come aveva fatto Borgna con Mantelli – per un assessore esterno.

La rappresentanza di genere, con il primo sindaco donna della storia politico-amministrativa di Cuneo, questa volta, dovrà essere affrontata ma a parti quasi rovesciate, vista l’alta presenza femminile nel nuovo esecutivo.

Oltre a Patrizia Manassero sindaco, ad essere certe al momento sono infatti già tre donne: Cristina Clerico, Paola Olivero e Sara Tomatis.

Lo schema numerico per la nuova giunta – a 12 ore dalla chiusura dei seggi - dovrebbe essere questo: Pd 3 assessorati, Centro per Cuneo 4, Crescere Insieme e Cuneo Solidale uno ciascuno.

C’è però un piccolo nodo che riguarda il galateo istituzionale: è bene ed è giusto che Sindaco e Presidente del Consiglio siano entrambi espressione della stessa lista, il Pd?