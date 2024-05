Saluzzo, Damiano a Calderoni: "Sulla sede del liceo classico Calderoni risponda nel merito"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

In merito alla petizione promossa a sostegno del Liceo Classico ‘G. B. Bodoni’ di Saluzzo, dallo studente e rappresentante scolastico Giovanni Caligaris, terrei a precisare alcune cose.

Il chiedere informazioni sul futuro della struttura di via Della Chiesa che il ragazzo frequenta, anche promuovendo una raccolta firme on line (che sta riscuotendo un grande successo tra studenti ed ex allievi), non credo sia un’offesa verso nessuno.

I commenti social del sindaco Calderoni, con lo stile che da sempre lo contraddistingue, offendono il giovane studente e me, perché Caligaris non è manipolato, né sono io il suo manipolatore.

Quindi tali affermazioni sono gravi, infondate e pure offensive, non tanto di me che ormai conosco il ‘primo’ e ho la pelle dura, ma di un ragazzo che a sedici anni, libero e colto, alza il dito e dice la sua (che solo sua non è).

Calderoni perde quindi una buona occasione per tacere. Meglio, avrebbe fatto a rispondere nel merito, chiarendo se vuole vendere la struttura e ricordando gli investimenti in sicurezza e comfort che negli ultimi anni sono stati fatti sul Liceo GB. Bodoni da Comune e Provincia di Cuneo.

Ancora una volta il dissenso (democratico e civile) e ciò che sfugge al controllo, danno fastidio e urtano le sensibilità dei ‘potenti’ di turno.

Molto cordialmente.

Giovanni Damiano