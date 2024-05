A Sommariva Perno in lizza sindaco e vice. A Baldissero d'Alba Michele Lusso si ripropone

Salvo altre sorprese dell'ultima ora saranno Walter Cornero e Stefano Rosso, rispettivamente sindaco e vicesindaco uscenti, a contendersi il governo del Comune di Sommariva Perno alle prossime elezioni amministrative di giugno.

L’attuale primo cittadino, 67 anni, libero professionista, è stato eletto nel 2019 ed è a capo della lista "Insieme per Sommariva".

Stefano Rosso, consigliere provinciale, 58 anni, imprenditore, guida invece la lista “Viviamo Sommariva”.

Entrambi hanno già programmato numerosi incontri con la popolazione, sia del concentrico, sia nelle numerose e importanti frazioni del comune roerino, che conta circa 2.800 abitanti ed è sede di numerose aziende importanti e molte imprese agricole.

Nel vicino comune di Baldissero d’Alba l’attuale sindaco Michele Lusso si ripropone per un terzo mandato, al comando della lista "Ascoltando Baldissero". Per il momento non si ha notizia di altri candidati in lizza.