Elisa Isoardi torna in tv: alla cuneese una trasmissione la domenica pomeriggio su Rai2

Dopo due anni di assenza, Elisa Isoardi ritorna in tv.

La cuneese avrà un programma tutto suo la domenica pomeriggio, a partire dalle 15, che s’intitolerà “Vorrei dirti che…” nel quale viaggerà per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Lo ha annunciato la stessa conduttrice attraverso un post sul proprio profilo Instagram, prima della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali della Rai.

Quale il fomat della trasmissione?

In ogni puntata la presentatrice cuneese si troverà nella città in cui abita il protagonista, una persona comune, che racconterà una storia che ha segnato la sua vita: una vera e propria “dichiarazione”, alla fine della quale il protagonista ringrazierà o chiederà scusa pubblicamente ad un proprio familiare.

Al quale sarà offerto un pranzo indimenticabile, con piatti frutto di ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia. Sarà proprio Elisa, insieme con il protagonista, a scegliere quali saranno le portate da servire.

Una volta scelto il menù, i due si recheranno insieme al mercato rionale della città per acquistare le materie prime, assolutamente di qualità. Qui emergerà la passione e la competenza di Elisa Isoardi, che da sempre ama conoscere e far conoscere le eccellenze del territorio italiano attraverso produttori e venditori. E la spesa è da sempre occasione per parlare con la gente e conoscerne i segreti più antichi.

A questo punto conduttrice e concorrente rientreranno a casa dove ad attenderli ci sarà un cuoco amico di Elisa che li aiuterà a preparare i vari piatti. Infine, il pranzo: i due si siederanno a tavola con il destinatario della sorpresa ed insieme apriranno il classico "cassetto dei ricordi". In conclusione, il momento più atteso: il protagonista leggerà la sua lettera di ringraziamento o di scuse.

A margine, un episodio curioso.

Prima della presentazione ufficiale la Isoardi è stata protagonista involontaria di un siparietto: “Indovinate a chi hanno perso la valigia? - ha scritto la presentatrice in un post su Instagram al termine del volo che la portava da Roma, dove abita, a Milano – Naturalmente a me!”.

La caragliese non si è persa d’animo, chiedendo all’autista che avrebbe dovuto portarla negli studi Rai di compiere una “deviazione” verso le vie dello shopping milanese. Qui si è rifatta un guardaroba “provvisorio”, che le ha permesso di arrivare sul fil di lana ma in perfetto ordine alla conferenza stampa.