Cuneo, la formazione della giunta Manassero s’interseca con la nuova Presidenza della Provincia

Da questa mattina, lunedì 4 luglio, la neosindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, assume formalmente le funzioni (e i poteri) che le sono derivati dall’investitura elettorale dopo il ballottaggio del 26 giugno.

La proclamazione ufficiale si svolge alle 10.30 nel salone d’onore del municipio, in forma solenne .

Interessante annotare che a proclamarla sindaca sarà un magistrato donna, Paola Elefante, della Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, che ha presieduto l’Ufficio elettorale centrale.

Curioso altresì registrare, come nota di cronaca a margine, che la dottoressa Elefante è la moglie del sindaco di Savona, Marco Russo.

La dottoressa Elefante procederà alla lettura dell'estratto del verbale del 28 giugno, di proclamazione della sindaca e, contestualmente, dei nominativi dei consiglieri eletti.

L’invito è esteso in particolare ai consiglieri comunali neo eletti, oltre che al sindaco uscente Federico Borgna (che, a questo punto, diventa “emerito”) e ai dirigenti comunali.

Terminata la cerimonia d’insediamento e concluso il brindisi augurale, in giornata proseguiranno gli incontri tra le delegazioni delle quattro liste di maggioranza (Pd, Centro per Cuneo, Crescere Insieme e Cuneo Solidale e Democratica) per capire se si può definire la composizione della giunta in tempi relativamente brevi.

A Patrizia Manassero sono già pervenute rose di nomi nel fine settimana, tuttavia fino a questo momento l’unica certezza è quella di Luca Serale, che – in base agli accordi preelettorali – sarà vicesindaco.

Al momento non vi sono date ancora fissate, certo è che – dopo la formalizzazione della sua elezione – la neosindaca dovrà convocare la prima seduta del nuovo Consiglio comunale non oltre il 18 luglio.

Per quella data dovrà essere stato approntato l’esecutivo, costituito, oltre a lei, da 9 assessori, ma c’è chi vorrebbe chiudere in settimana.

Sul piano politico, dopo i "pour parler" prima del voto tra Partito Democratico e la lista civica Centro per Cuneo, che annovera tra le sue fila una rilevante presenza di Azione (il partito di Carlo Calenda ed Enrico Costa), è verosimile che si ragioni sulla giunta di Cuneo con un occhio rivolto anche alla Provincia.

Se l’accordo tra il numero di assessori spettanti a ciascuna delle quattro liste, si risolverà a breve e senza tensioni, è ipotizzabile che si mettano contestualmente le basi per il dopo-Borgna in Provincia.

Una rapida e non forzosa conclusione delle trattative per l’esecutivo cuneese potrebbe infatti dare il via libera alla presidenza dell’Amministrazione Provinciale a Luca Robaldo, eletto al primo turno sindaco di Mondovì alla testa del “Patto Civico”.

In questo caso si assisterebbe – per quanto in un organo di secondo livello qual è la Provincia - ad un primo caso di alleanza strutturale tra il Partito Democratico ed Azione.

Sarà interessante capire, al riguardo, come si posizioneranno Forza Italia e il presidente Alberto Cirio.

Gli azzurri, dopo questa campagna elettorale, sono stati messi sul banco degli imputati dagli alleati di Lega e Fratelli d’Italia.

Per questo non sarà di poco conto la partita che si svolgerà in autunno quando si tratterà di eleggere il nuovo Presidente della Provincia (in questa circostanza solo questo, perché il Consiglio è stato eletto già nel dicembre dello scorso anno).

Nell’immediato, dunque, mentre si guarda agli assetti del Palazzo comunale di via Roma, si mantiene lo sguardo vigile anche su quello di corso Nizza.