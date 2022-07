SANITA’ e ASSISTENZA, quale futuro per il territorio cuneese?

Domani, mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 9 presso la Sala Einaudi c/o Palazzo della Provincia di Cuneo Corso Dante – CN si terrà un Convegno su Sanità e Assistenza. Quale futuro per il territorio cuneese?



Il Segretario generale UST CISL Cuneo - Enrico Solavagione ci precisa che “… come CISL siamo convinti della necessità di questo importante ed essenziale percorso di riforma. Ci crediamo e continueremo a vigilare affinché venga effettivamente realizzato un Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universale, efficace ed efficiente, sia sul versante ospedaliero che sia su quello chiaramente territoriale. Secondo noi dovrà essere capace di recuperare i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale: uguaglianza, universalità ed equità”.



Il Segretario Solavagione pone l’accento sulla finalità di questo convegno che vuole essere un messaggio forte che la CISL vuole dare alla politica, alle istituzioni e alla comunità locale.



Il Convegno è organizzato dalla CISL Cuneo, dalla Federazione Nazionale Pensionati CISL Cuneo, da Funzione Pubblica CISL Cuneo e dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo CISL Cuneo.



“Vogliamo trasmettere un messaggio di coesione perché dobbiamo lavorare tutti insieme, non c'è più tempo da perdere, bisogna mettersi pancia a terra e utilizzare al meglio i quasi 16 miliardi previsti dal PNRR per quanto riguarda la sanità. Questi soldi devono essere utilizzati presto e bene e per funzionare c'è bisogno dell'impegno di tutti. Dobbiamo rimettere in moto un Servizio Sanitario Nazionale che negli ultimi vent'anni ha avuto 27 miliardi di tagli e 209 ospedali chiusi. Per ripartire e per far nuovamente funzionare il S.S.N. c'è bisogno di risorse economiche e il PNRR le prevede. Abbiamo bisogno di risorse umane preparate e di una visione lungimirante sul futuro; mancano medici e infermieri. Sarà necessario prepararli e pertanto pensiamo che anche la scuola e l'università debbano essere coinvolti in un piano di più ampio respiro perché è necessario formare adesso questo personale. Ricordo che il PNRR prevede anche l'apertura delle case di comunità 24 ore su 24, 7/7 e degli ospedali di comunità e della telemedicina. Questo nuovo modello ruoterà attorno al distretto sanitario che costituisce il centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi delle ASL e delle case di comunità. Se non ricordo male ne sono previste sono circa 1.350 entro il 2026, una ogni 40-50.000 abitanti quindi credo che per il territorio cuneese siano previste all'incirca 9 case di comunità e quattro ospedali di comunità”.



Ritornando al convegno, l’intervento di apertura ai lavori e saluti agli ospiti sarà affidato a Matteo GALLEANO - Segretario Generale Fnp Cisl Cuneo. Introdurrà i lavori Francescantonio GUIDOTTI Segretario Fnp Cisl Piemonte in collaborazione con Paolo Arnolfo Fnp Cisl Piemonte.



Interverranno:

• Dott.ssa Elide AZZAN Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle

• Dott. Giuseppe GUERRA Direttore Generale Asl CN1

• Dott. Massimo VEGLIO Direttore Generale Asl CN2

• Fabrizio SILVESTRO Segretario Generale FP Cisl Cuneo

• Alessandro LOTTI Segretario Generale FISASCAT Cisl Cuneo

• Angelo VERO Segretario FNP Cisl Cuneo



Ai lavori parteciperanno anche

• Onorevole Alberto CIRIO , Presidente della Regione Piemonte

• Dott. Luigi ICARDI, Assessore alla Sanità Regione Piemonte

• Luca CARETTI Segretario Generale Aggiunto USR CISL Piemonte



Concluderà i lavori il Segretario Generale UST CISL Cuneo Enrico Solavagione.