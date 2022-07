Siccità, Fabiana Dadone sullo stato di emergenza: "I 7,6 milioni prima emergenza alle esigenze del territorio piemontese"

Dopo il varo dello stato di emergenza che concede i primi 7,6 milioni di euro per opere di necessarie a far fronte al grave problema della siccità in Piemonte, arrivano le prime reazioni politiche.

"Abbiamo varato oggi in Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza per le regioni colpite dalla siccità che prevede un fondo di 36,5 milioni di euro di cui 7,6 milioni al Piemonte", dichiara la ministra alle politiche giovanili, la monregalese Fabiana Dadone.

"La nostra regione è tra i territori più colpiti dalla siccità con gravi danni all'agricoltura e il rischio di un drastico cambiamento delle nostre abitudini - prosegue -. Una prima risposta per far fronte all'emergenza che spero sia da stimolo per interventi strutturali."

Dadone chiude così: "Intervento che vuole fare fronte all'emergenza nelle Regioni più colpite ma che potrebbe essere esteso ad altri territori con severità idrica medio-elevata."