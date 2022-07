Oggi l’ultimo saluto a dipendente in pensione del Comune di Cuneo

Si terranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, nella parrocchiale di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo, i funerali di Angelo Esposito, 69 anni, spentosi giovedì all’ospedale Carle, dove era ricoverato per l’aggravarsi della malattia contro la quale lottava da tempo.

Per oltre quarant’anni l’uomo è stato dipendente del Comune di Cuneo, impegnato in particolare all’Ufficio Sport e Manifestazioni. Lascia la moglie Lalla, la figlia Valentina, il cognato Alessandro e il fratello Agostino con le rispettive famiglie.