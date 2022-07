Granda in Azione! incontra gli amministratori del Comune di Vignolo

Prosegue il ciclo di incontri promossi dal coordinamento provinciale di Azione sul territorio della provincia di Cuneo con i Sindaci e consiglieri comunali. Lo scorso venerdì 8 luglio il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo insieme con il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino hanno incontrato il Sindaco Bernardi del Comune di Vignolo assieme al suo Vicesindaco Alessandro Ferrero.



Il segretario provinciale Andrea Vassallo dichiara: "Ringrazio il Sindaco e la sua amministrazione per il proficuo incontro in cui è stato possibile approfondire alcuni temi importanti per la città e per il territorio circostante. Con i nostri consiglieri provinciali saremo a disposizione per portare all'attenzione della Provincia e degli uffici competenti le criticità mostrate nel sopralluogo fatto, al fine di migliorare le condizioni di viabilità come richiesto dalla stessa amministrazione".



Il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino aggiunge: "Proseguiamo questo tipo di incontri con le amministrazioni comunali per vedere e conoscere di persona e in loco i vari problemi e soprattutto capirne le priorità".