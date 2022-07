"Tre agenti della penitenziaria aggrediti nel carcere di Cuneo"

Una nuova aggressione a danno degli agenti penitenziari, ennesimo episodio di una situazione che richiede interventi urgenti. E’ quanto denunciano i sindacati di categoria con riferimento a quanto accaduto lunedì 11 luglio nella casa circondariale di Cerialdo, dove "un detenuto di nazionalità straniera ha creato non pochi problemi derivanti dal fatto che non intendeva cambiare cella. Lo stesso – si spiega nel comunicato congiunto sottoscritto dalle sigle SAPPE, OSAPP, UILPA PP, SINAPPE, USPP, FNS CISL, FSA CNPP e FP CGIL – ha preteso di rimanere nella stessa stanza nonostante fosse inagibile. Dopo una lunga trattativa l’utente non ha voluto sentire ragioni. Nella camera occupata da quest’ultimo infatti il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto un micro telefono cellulare perfettamente funzionante e ha aggredito i tre agenti di servizio i quali, al termine del loro turno, hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cuneo. Solo grazie alla professionalità e alla pazienza del personale di Polizia Penitenziaria presente, che ha dovuto subire anche invettive di ogni tipo, la situazione non è degenerata ulteriormente".



Un fatto ovviamente gravissimo, per i sindacati, che rilevano come "i poliziotti penitenziari in servizio presso il carcere di Cuneo, a fronte della gravissima carenza di organico, vengono addirittura sottoposti a svolgere doppi turni di servizio, gli viene revocato il riposo settimanale e accorciato il periodo di congedo, il tutto per garantire i piantonamenti in luoghi esterni di cura e coprire le varie assenze".



"Chiediamo per l’ennesima volta aiuto al signor Prefetto – si prosegue –, considerato il silenzio della Direzione e dello stesso provveditore regionale e atteso che i vertici dell'Amministrazione hanno ritenuto, nonostante la ferma opposizione delle organizzazioni sindacali di aprire il padiglione detentivo giudiziario in pieno piano ferie estivo. Questi sono i risultati di tali scelte!".



“Quanto accaduto a Cuneo e quanto sta accadendo in varie sedi del distretto – prosegue la dura denuncia dei sindacati – è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto spregio delle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, spesso lasciato solo nelle sezioni detentive a operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti, con un elevato numero di detenuti di estrema pericolosità o con riconosciuti problemi psichiatrici. Si tratta dell’ennesimo episodio, a riprova del fatto che un eccessivo 'buonismo' nella gestione di penitenziari problematici come quello di Cuneo, possono mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nonché l’incolumità degli agenti di Polizia penitenziaria e dei vari ruoli professionali che vi operano al suo interno. Siamo letteralmente “abbandonati” a noi stessi, a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta. La situazione è sempre più tragica... la tensione è alta! Chiediamo l’intervento immediato della ministra Cartabia, considerato che le politiche penitenziarie ormai sono completamente concentrare a favore dei soli detenuti... tanto che i veri 'torturati' sono i poliziotti penitenziari, che quotidianamente operano, nelle carceri Italiane, in condizioni sempre più drammatiche e difficili”.