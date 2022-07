I fantasmi non spaventano il nuovo acquirente: venduto il castello di Verzuolo

E’ l’ingegner Graziano Rustico, titolare della Om.e.g Srl di Cesano Boscone in provincia di Milano, società attiva nel settore “alto” immobiliare e in quello di Energia e Rinnovabili, il nuovo proprietario del Castello di Verzuolo.

Affascinato dalla struttura e dal suo parco secolare ha acquistato l’antica fortezza medievale, costruita dal marchese di Saluzzo Federico II del Vasto nel 1377 (su rovine del XI secolo ) che si trova a 200 km dal capoluogo lombardo.

Le attività di riqualificazione del complesso che domina il borgo della Villa e Verzuolo sono già iniziate.

Il maniero fu costruito per difesa militare, ma la sua stagione bellicosa si esaurì nel XV e fu trasformato in palazzo di villeggiatura nobiliare, inaugurando la sua stagione più sontuosa che durò fino alla metà dell’Ottocento e inizio Novecento.

La costruzione fu ristrutturata, il parco abbellito e ingrandito. Di proprietà privata della famiglia Barbiellini Amidei, era chiuso da decenni, non più abitato dagli anni Ottanta ed era stato messo in vendita nel 2016 alla cifra di un milione e 800 mila euro, come riportavano i siti immobiliari.

E’ stato uno dei luoghi del cuore FAI, molto votato dalla popolazione locale, ma non solo.

Tra le curiosità e leggende che circolano sul castello, quello di essere abitato da fantasmi. Fantasmi che non hanno spaventato il nuovo castellano milanese.

Il progetto di rilancio è allo studio e le possibilità più concrete sono nell’ ambito del "Benessere" con un nuovo concetto di "ospitalità" che possa anche favorire lo sviluppo turistico del territorio. Potrebbe diventare un resort.

Il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero: "Come sindaco e amministratori comunali apprezziamo la scelta i salvare il castello e sosteniamo il progetto di difesa del castello dai crolli e dalle frane. Il castello sarà fondamentale per la rinascita del Borgo della Villa: curare il passato per costruire il futuro.

La valorizzazione del patrimonio storico è fondamentale per noi amministratori: Dante, borgo di Griselda e ora il castello. Sono 5 gli elementi: storia, cultura, turismo, ambiente, commercio per realizzare il " ben vivere" cioè la chiave per la crescita, meglio per lo sviluppo di Verzuolo.

Puntiamo allo sviluppo del territorio del comune, non arcipelago con tante isole, ma unico con la valorizzazione di ogni zona.

Il tutto nella logica e strategia di territorio ampio con rapporti e raccordi con gli altri comuni, con l' Unione Valle, ad esempio: la collina e i santuari, l'agricoltura e i prodotti locali, la viabilità e la ferrovia anche per il turismo.

La nuova proprietà del castello si è dichiarata disponibile, l' Amministrazione comunale vuole valorizzare e sostenere questa disponibilità per Verzuolo".