Circo contemporaneo in bicicletta a Busca

Alla nona edizione di Teatri D’Estate, “Sì di Venere”, una serie di serate a ingresso libero dedicate al Teatro Strada, dal 24 giugno al 29 luglio nei comuni di Busca e Dronero. Appuntamento di Santibriganti Teatro in una collaborazione con i Comuni di Busca e di Dronero e con il contributo della Fondazione CRC.

Il quinto appuntamento di quest’anno sarà il 22 luglio a Busca, in Piazza della Rossa alle 21.30 con “Happiness” di e con Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli, dell’associazione Rasoterra.

A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla, e forse è dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni? La nostra riflessione si trasforma in una proposta per affrontare la difficoltà. Questo spettacolo per la strada porta un momento di leggerezza, ma vuole anche far riflettere sul come divertirsi nella vita! HAPPINESS offre un’opportunità per accorgersi che si può cambiare. È un tentativo di far sentire felicità, sorprendersi nella felicità.

La nona edizione di Sì di Venere, del 2022, si è ampliata con la partecipazione del comune di Dronero, nel centro storico e in uno spazio suggestivo della frazione Monastero. Questo grazie alla proficua collaborazione tra comuni confinanti di cui Santibriganti Teatro è sempre stato fautore così come le amministrazioni dei Comuni: i Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, insieme da anni in un’unica grande stagione teatrale, ne sono la prova. Il programma completo su www.santibriganti.it

SÍ DI VENERE vi aspetta per passare un’estate insieme con i grandi artisti della strada!

Per Informazioni:

Santibriganti Teatro: santibriganti.it, tel. 011 645740, mail santibriganti@santibriganti.it, Social: Facebook, Instagram

Comune di Busca: comune.busca.cn.it, tel. 0171 948621, Social: Facebook, Instagram

Comune di Dronero: comune.dronero.cn.it, tel. 0171 917080, Social: Facebook, Instagram