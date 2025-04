Diageo, si discute di prepensionamenti e ricollocazioni. In attesa di segnali dagli undici soggetti interessati al sito

Quanti degli attuali 341 dipendenti potranno avere accesso a un eventuale prepensionamento? E quanti invece possono guardare a una ricollocazione sotto a una nuova proprietà, se dovesse avverarsi la speranza che anche soltanto una, tra le undici offerte raccolte sinora per lo storico sito industriale di frazione Cinzano, dovesse andare oltre gli attuali impegni non vincolanti.

Sono i temi all’ordine del giorno del prossimo confronto tra sindacati e azienda nella vertenza per la Diageo di Santa Vittoria d’Alba.

Dopo l’ultimo incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo quello tenuto in Regione Piemonte e prima di quello in programma sempre nella Capitale per il 9 aprile, azienda e rappresentanze sindacali (al tavolo siedono Antonio Bastardi, Loredana Sasia e Alberto Battaglino, rappresentanti rispettivamente delle segreterie provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente a Ugl e alla Rsu di stabilimento) si sono trovate venerdì scorso e si ritroveranno a distanza di sette giorni per aggiornare la tabella di marcia di una trattativa che secondo gli stessi rappresentanti dei lavoratori prosegue senza la rapidità da loro auspicata, visto l’incedere dei termini previsti dal Piano Sociale e la collegata esigenza di giungere alla scadenza del prossimo 25 maggio in forza di qualche punto fermo.

Punti fermi che ad oggi non ci sono, sostengono. Non ci sono sul fronte delle offerte di eventuali acquirenti interessati allo stabilimento, in merito ai quali le organizzazioni sindacali hanno "ribadito fermamente che i criteri di valutazione delle offerte devono essere legati al mantenimento occupazionale e alla serietà e solidità del buyer e del piano industriale".

E non ci sono sulla misura degli incentivi all’esodo, che i sindacati chiedono possano venire ricalcolati mediante il tipo di calcolo e sui valori già utilizzati in occasione della vertenza del 2017, quando dopo. "Venerdì l’azienda ha avanzato la stessa proposta con piccoli incrementi ancora insoddisfacenti – dicono qui Cisl, Cgil e Uil – e allo stato attuale permane un divario fortemente inaccettabile. Le organizzazioni sindacali, unitamente alla Rsu, hanno espresso la contrarietà alla proposta fatta dall’azienda sulle finestre d’uscita".

Tra i punti analizzati venerdì scorso, anche il cosiddetto "outplacement": alla riunione ha partecipato un esponente della società che ha rappresentato il percorso di ricollocazione esterna con l’ausilio della Fondazione Industriali di Confindustria Cuneo.

Venerdì 4 aprile alle 9.30 il nuovo incontro in azienda.

LUNEDI’ 7 UNA TAVOLA ROTONDA

Lunedì 7 aprile alle ore 20.30 presso la palestra comunale di Cinzano in via Vers Pont du Gard, è invece in programma un incontro pubblico promosso dall’Ufficio Diocesano per la Cultura e la Scuola insieme alla Parrocchia di Santa Paola. L’incontro, moderato dalla giornalista Francesca Pinaffo, prevede interventi del parroco di Cinzano don Francesco Mollo, della sindaca di Santa Vittoria d’Alba Adriana Dellavalle, del vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti, dell’ex amministratore delegato di Diageo Italia Enrico Lavagnino, di Carlo Bonato (Considi Spa), Riccardo Samiolo (cfo e gestione delle crisi e ristrutturazioni Sinedi Srl), dei sindacalisti Antonio Bastardi (FAI CISL), Alberto Battaglino (UILA UIL) e Loredana Sasia (FLAI CGIL), di Stefania Bergia (Fondazione Industriali). Le conclusioni saranno affidate al presidente regionale Alberto Cirio, al presidente della Provincia Luca Robaldo e a monsignor Gianni Manzone, dell’Ufficio Diocesano per la Cultura.